Сотни палестинцев в Газе взяли штурмом склад ООН

Тысячи палестинцев в Газе стекаются к пунктам распределения помощи. Это уже третий день, когда выдача продовольствия происходит по новой схеме. Созданные в анклаве центры - часть нового механизма оказания поддержки палестинцам, инициированного США и Израилем и управляемого Фондом гуманитарной помощи Газы.

Накануне, как заявили в ООН два человека погибли, несколько получили ранения после того, как толпа палестинцев ворвалась на склад Всемирной продовольственной программы ООН в секторе Газа.

Эксперты ООН призвали "немедленно" "обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций" для упорядоченной раздачи продовольствия.

"ВПП постоянно предупреждает о тревожных и ухудшающихся условиях на местах, а также о рисках, связанных с ограничением гуманитарной помощи голодающим людям, отчаянно нуждающимся в ней", - добавили в организации.

Килограмм муки в Газе продается за 70 долларов (62,2 евро), а целый мешок - за 500 долларов (444,2 евро). Об этом Euronews рассказали люди, находящиеся на месте событий.

В тот же день группа палестинцев штурмовала в один из складов ХАМАС с продовольствием. Региональные СМИ со ссылкой на очевидцев, сообщают, что боевики отреагировали стрельбой в результате чего погибли пять человек.

Тем временем Фонд гуманитарной помощи Газы опровергает сообщения о смертях, массовых травмах и хаосе на своих пунктах распределения помощи, заявляя, что с начала работы в Газе три дня назад на его объектах пострадали только два человека. Израильские власти заявили, что 28 мая в Газу въехал 121 грузовик с гуманитарными грузами.

"ООН отказалась участвовать в этой схеме, предупредив, что она логистически невыполнима и нарушает гуманитарные принципы, используя помощь как инструмент в более широких усилиях Израиля по депопуляции районов Газы", - сказал журналистам на пресс-брифинге в среду глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на Западном берегу и в секторе Газа Джон Уитталл.

В ООН заявили, что группа не сможет удовлетворить потребности в питании более 2 миллионов человек в секторе Газа.

В воскресенье директор-основатель Гуманитарного фонда Газы Джейк Вуд подал в отставку, сославшись на то, что группа не сможет доставлять помощь, "строго придерживаясь гуманитарных принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости".

Израиль оправдывал блокаду Газы, заявляя, что ее цель - не дать боевикам ХАМАС получить доступ к помощи и нажиться на ней, что укрепило бы группировку. ООН отрицает, что это происходит в значительных масштабах.