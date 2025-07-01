Оборот Latvijas Gāze в прошлом году снизился на 43%

В годовом отчете руководства компании поясняется, что в прошлом году неопределенность относительно поставок и цен на газ на рынках природного газа снизилась, но факторы, которые заставляют трейдеров проявлять инициативу в своих действиях, все еще сохранились. Например, хотя цена на природный газ в марте прошлого года была самой низкой с июня 2021 года, затем цены значительно выросли.

Одним из основных факторов, влияющих на цены на природный газ, является регламент Европейского союза (ЕС), который требует, чтобы газовые хранилища были заполнены не менее чем на 90% от своей емкости к 1 ноября соответствующего года. Соответственно, спрос на природный газ увеличивается независимо от практических потребностей, поскольку трейдеры, включая Latvijas Gāze, должны закупать газ независимо от рыночной цены, говорится в отчете управления.

Руководство «Latvijas Gaze» указывает, что надежды на перемены подпитываются подготовленными Европейской комиссией (ЕК) в начале марта этого года предложениями по изменению действующего регулирования, призывающими страны ЕС разрешить круглогодичное заполнение газохранилищ, тем самым предоставив возможность рынку саморегулироваться, что могло бы обеспечить более выгодные цены на природный газ для конечных потребителей.

Цены на природный газ и рынок также подвержены влиянию геополитических событий. Соглашение о транзите природного газа между Украиной и Россией истекло 31 декабря прошлого года, что означает, что не имеющие выхода к морю страны Центральной Европы должны полагаться на системы транспортировки природного газа соседних стран и альтернативные источники поставок природного газа.

Одной из главных проблем для торговцев природным газом, включая "Latvijas gāze", является низкое потребление природного газа по сравнению с довоенным уровнем. Хотя потребление природного газа в Латвии в прошлом году выросло на 6,6%, оно все еще не вернулось к довоенному уровню. Похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы, где потребление домохозяйств по-прежнему остается низким.

Потребление также снизилось на газовых тепловых электростанциях под влиянием увеличения производственных мощностей возобновляемых источников энергии. Хотя потребление в промышленном секторе немного выросло по сравнению с прошлым годом, оно все еще не вернулось к довоенному уровню. На это дополнительно влияет слабая общая экономическая активность в еврозоне, говорится в отчете руководства.

«Latvijas gāze» продолжает начатый переговорный процесс с ответственными учреждениями энергетического сектора о возмещении убытков в размере 21,88 млн евро, которые оно понесло в 2023 году, выполняя требования, изложенные в правилах Кабинета министров (КМ) «Снабжение потребителей энергии в период раннего оповещения и оповещения об уровне тревоги», а также убытков, возникших из-за разницы между действующими и фактическими ценами на природный газ в последний регулируемый тарифный период с января по апрель 2023 года перед открытием рынка природного газа с 1 мая 2023 года, когда «Latvijas gāze» исполняло обязанности публичного торговца в соответствии с законом «Поправки к Закону об энергетике».

В рамках системы энергоменеджмента в 2024 году «Latvijas gāze» реализовало восемь задач по энергоэффективности, в результате чего экономия энергии достигла 98,5 мегаватт-часов (МВт·ч) в год. В марте 2023 года на крыше офисного здания «Latvijas gāze» в Риге, на улице Аристида Бриана 6, было установлено 62 солнечные панели общей мощностью 23,56 киловатт (кВт). Электроэнергия, произведенная экологически чистым способом, используется для рабочих нужд «Latvijas gāze» и покрывает в среднем 27% от общего потребления электроэнергии офисного здания.

После сбора информации о достигнутой экономии энергии в 2024 году был подготовлен и утвержден в начале 2025 года план действий по экономии энергии на 2025 год. План включает восемь различных энергетических задач. Наибольшая экономия природных ресурсов ожидается от запланированных работ по модернизации систем отопления и вентиляции офисного здания «Latvijas gāze», а также информирования клиентов компании о мерах по повышению энергоэффективности и возможностях энергосбережения.

В отчете руководства также упоминается, что в ноябре 2024 года в ходе процесса выкупа акций менеджментом члены правления Айгарс Калвитис, Элита Дреймане и Эгилс Лапсалис с помощью своей компании специального назначения SIA «Energy Investments» и литовской компании «Haupas» приобрели у компании «Qudrah International SPC» 34% акций «Latvijas Gāze», принадлежащих российской компании «Газпром». SIA «Energy Investments» приобрела 27,85% акций Latvijas Gāze, а «Haupas» — 6,15%.

Ранее сообщалось, что оборот Latvijas Gāze в 2023 году составил 159,819 млн евро, однако убытки компании составили 56,911 млн евро.

Уставный капитал "Latvijas gāze" составляет 55,86 млн евро. "Latvijas gāze", согласно информации на сайте компании, занимается оптовой торговлей и продажей природного газа корпоративным клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. Компания также продает природный газ домохозяйствам в Латвии.

Информация на сайте "Латвияс газе" показывает, что 28,97% капитала "Латвияс газе" принадлежит "Риетуму банка", 27,85% - "Energy Investments", 18,26% - "Uniper Ruhrgas International", 16% - "Итера Латвия", а 6,15% принадлежит "Хаупас". По данным «Firmas.lv», Калвитису принадлежит 70% капитала «Energy Investments», но по 15% принадлежит Эгилсу Лапсалису и Элите Дреймане.

