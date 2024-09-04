Обещают увеличить поддержку при покупке или строительстве жилья

С 1 марта 2018 года, когда вступили в силу данные правила, для получения субсидии доход одного члена семьи до уплаты налогов не мог превышать 17 000 евро в год. В дальнейшем, чтобы иметь право на получение поддержки, семья, имеющая не менее трех детей, а также семья, ожидающая третьего ребенка, или семья с ребенком-инвалидом должна иметь средний доход не более 23 000 на члена семьи за последние 12 месяцев.

В целях развития ипотечного кредитования в удаленных от столицы регионах поправки предусматривают, что в будущем не только банки, но и компании, получившие лицензию на оказание кредитных услуг, смогут кредитовать покупку или строительство с гарантией или субсидией.