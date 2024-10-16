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Объем переваленных грузов в порту Вентспилса рухнул еще на треть

© LETA 16 октября, 2024 10:30

Бизнес 0 комментариев

В терминалах Вентспилсского порта за девять месяцев этого года перевалено 5,628 млн тонн грузов, что на 32,2% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствует информация, обнародованная Министерством сообщения.

За девять месяцев 2024 года из Вентспилсского порта было отправлено 3,473 млн тонн грузов, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем полученных грузов сократился на 41,7% и составил 2,156 млн тонн.

За девять месяцев этого года в терминалах Вентспилсского порта перевалено 2,481 млн тонн наливных грузов, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следуют насыпные грузы, переваленные в объеме 1,874 млн тонн (-48,6%), а объем переваленных генеральных грузов уменьшился на 26% и составил 1,273 млн тонн.

Нефтепродукты за девять месяцев этого года в Вентспилсском порту перевалены в объеме 2,118 млн тонн (-21,3%), грузы "roll on/roll off" - 1,014 млн тонн (-29,3%), а угля перевалено 713 200 тонн, что в 2,5 раза меньше.

За девять месяцев в Вентспилсском порту было обслужено в общей сложности 706 судов - на 208 судов меньше, чем за девять месяцев 2023 года, когда в портовых терминалах было обслужено 914 судов.

Как сообщалось, в терминалах Вентспилсского порта в прошлом году было перевалено в общей сложности 10,418 млн тонн грузов, что на 29,3% меньше, чем в 2022 году, в том числе за девять месяцев прошлого года в порту было перевалено 8,305 млн. тонн грузов.

По размеру переваленных грузов Вентспилсский порт является вторым по величине портом в Латвии.

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