К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

О находке сообщил фермер, обнаруживший обломки, а звуки полёта, по всей вероятности, случайно записал орнитолог-любитель.

Эстонские власти не исключают, что дрон мог залететь со стороны Латвии. Министр внутренних дел Игорь Таро прямо заявил: «Очень возможно. Это одна из версий. Либо он пришёл с юго-востока, либо с юга».

Однако Национальные вооружённые силы Латвии отвергли эту версию. В ответе для TV3 Ziņas они подчеркнули: «НБС постоянно наблюдают латвийское небо. Развёрнутые датчики в последние дни не зафиксировали нарушения воздушного пространства. После инцидента Латвия и Эстония совместно начали углублённый пересмотр собранных технических данных».

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, низколетящие объекты трудно заметить, и в данном случае радары полиции и погранохраны дрон не засекли. «Чтобы что-то сбить, его нужно сначала увидеть», — отметил он.

Эстония уже объявила о планах закупить новые радары для обнаружения маловысотных целей. Расследование должно установить, откуда именно дрон вошёл в страну — из России или из Латвии.

Это первый случай падения такого аппарата в Эстонии. Ранее дроны, запущенные с территории Беларуси, уже залетали и падали в Латвии, Литве и Польше.