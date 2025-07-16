«Нужны санкции, а не 50 дней». Кличко о заявлении Трампа

DW: Трамп дал Путину 50 дней и одновременно открыл возможность поставок Украине новых вооружений. Вы негативно отреагировали на предложения американского президента. Вы считаете, что в эти 50 дней российские атаки усилятся?

Виталий Кличко: Я не понимаю, почему 50 дней? За эти 50 дней россияне смогут накопить силы. За эти 50 дней россияне могут убить еще больше мирных жителей. Я убежден в том, что нужно вводить жесткие санкции, и это было бы сдерживающим фактором.

Если Трамп ввел эти 50 дней, я убежден, что мы также должны использовать этот промежуток времени. Мы рассчитываем, что за эти 50 дней сможем получить от наших партнеров еще больше недостающего современного вооружения. Это не секрет, что каждая война - это финансы, оружие и человеческий фактор. И мы благодарны нашим партнерам.

Я хочу еще раз поблагодарить Германию, потому что мы чувствуем большую поддержку. Особенно в вопросах противовоздушной обороны, которая спасает жизнь многих людей в нашем городе, отбивая эти массовые атаки по 500 дронов, баллистических и крылатых ракет. И без современных систем ПВО, которые мы получаем, было бы гораздо больше жертв и разрушений.

Я убежден в том, что Путин понимает исключительно язык силы: он уважает сильных, со слабыми он не считается. Поэтому мы должны быть сильными. Сильными мы можем быть исключительно с нашими партнерами, объединяя наши усилия. Мы рассчитываем на наших партнеров, что касается дальнейшей поддержки, жестких санкций и поставок вооружений.

- Но Трамп озвучил и решение о поставках дополнительных вооружений и, в частности, новых ЗРК Patriot. Я помню, вы говорили, что Киев защищают только две такие системы. Последние жестокие атаки России - массированные с применением сотен дронов и ракет - показывают, что этих средств ПВО мало. Что нужно еще Киеву для защиты?

- Я не готов сейчас комментировать, сколько у нас систем Patriot и других средств ПВО. Могу сказать одно: "достаточно" мы сможем сказать только тогда, когда война закончится. Сегодня же массированные атаки, комбинированные атаки мы постоянно ощущаем и в нашем городе, и в других городах Украины. И противовоздушная оборона - ключевой вызов для каждого города, не только для столицы.

"Сегодня в Украине каждый рискует жизнью"

- Последние недели массированных атак означают необходимость больших усилий по ликвидации их последствий...

- Как можно ликвидировать последствия, когда на прошлой неделе более 30 человек погибли. Их жизнь невозможно вернуть. Дома разрушены. Для того чтобы их отстроить, нужны месяцы, а может даже годы. Мы всеми силами стараемся максимально помогать каждому, кто попал в чрезвычайную ситуацию, кому нужна помощь, но наши ресурсы ограниченные. Откровенно хочу сказать, что если и дальше будут продолжаться такие же массированные атаки, то несмотря на современные технологии, современное оружие, полностью гарантировать безопасность для каждого, кто находится в столице, и в других городах Украины, мы не можем. Сегодня в Украине каждый рискует жизнью: в любой момент могут прилететь дроны, могут быть новые жертвы… Поэтому у каждого украинца есть одно единственное желание и один вопрос: когда это закончится?

Мы надеемся на окончание войны дипломатическим путем. Но давайте будем откровенными, дипломатический путь не устраивает ни Путина, ни многих украинцев. Мы никогда не сможем сказать, что часть Украины, которую сейчас оккупировала Россия, больше не принадлежит украинцам. Это наша страна, наше государство, которое мы защищаем. И согласиться отдать часть территории - очень сложно. Да, это может быть так называемым "компромиссом", но, тем не менее…

Да, все пути, которые есть на сегодняшний день, мы должны использовать. Но еще раз повторюсь: уважают сильных. И мы должны быть сильными и на линии соприкосновения, и экономически. Мы сильны, когда вокруг нас есть партнеры. И поддержка Украины партнерами - это залог восстановления мира.

"Россия хочет посеять страх и панику"

- Как бы вы в целом оценили ущерб, который причинен Киеву за время полномасштабной агрессии России? Есть ли у вас цифры?

- Обязательно считаем. Более 1600 жилых домов разрушены. Более 300 мирных жителей погибли. Общее количество разрушенных зданий - около 3000. Разрушение по всем районам города. Я не раз задавал себе ключевой вопрос: какая цель атаковать мирный город и убивать мирных людей? Разрушить критическую инфраструктуру, оставить людей без электричества, без воды, без теплоснабжения? Я долго над этим думал. Ответ один: посеять панику, вызвать у людей депрессию, страх, чтобы все взяли чемоданы, куда-то уехали в Европу, освободили страну и оставили ее для агрессора. Другого ответа на этот вопрос нет.

- Как происходит восстановление Киева? Откуда на это средства?

- В основном, это деньги из городского бюджета. Также мы привлекаем общегосударственные средства. Они идут, например, на восстановление разрушенных построек. Если разрушения таковы, что люди не могут там жить, мы компенсируем им аренду жилья. Мы оказываем помощь, если разрушены детские сады и школы, а на сегодняшний день более двухсот учебных заведений разрушено. Нужно, чтобы дети учились, и это лежит на плечах местного бюджета, это большие средства. Мы строим сейчас бомбоубежища и укрытия, никогда этим не занимались - война заставила. Мы проводим обучение только там, где есть бомбоубежище. Потому что, если воздушная тревога, дети должны быть в безопасности.

Разумеется, ситуация сложная. Экономика не работает, логистика разрушена, для восстановительных работ не хватает людей, потому что сотни тысяч сейчас мобилизованы и защищают страну. Перед нами множество вызовов и самый большой - это восстановление систем жизнедеятельности.