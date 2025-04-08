Нужны ли женщинам Латвии дополнительные «ежемесячные» выходные дни? Мнения разделились

«Я не являюсь специалистом в этом вопросе, поэтому для лучшего понимания — это правда, что все женщины в период менструации становятся нетрудоспособными? И как это вообще работало до сих пор, ведь столько женщин занимают руководящие и очень ответственные должности?» — пишет Константинов.

Этот вопрос привлёк внимание множества пользователей соцсетей, которые высказали самые разные мнения — как в поддержку инициативы, так и против неё. Многие комментаторы отмечают, что необходимость дополнительных выходных зависит от индивидуальных особенностей каждой женщины. Также в комментариях пишут, что такая идея может привести к хаосу на многих рабочих местах.

«Всё бы ничего, это был бы отличный календарь в офисе на стене — с фамилиями и красными крестиками, чтобы можно было спланировать рабочий процесс. А если вдруг цикл сбился, то всё рушится, как забастовка в аэропорту».

«До рождения детей у меня тоже бывали очень болезненные менструации. Помню, как однажды, ехав на маршрутке на работу в Сейм, поняла, что не смогу доехать. Вышла у Кафедрального собора и легла на заснеженную скамейку — холод немного снимал боль. Когда стало чуть легче — поехала обратно домой в Плявниеки».

«Отлично! Сначала мы хотим быть равными, хотим в советы директоров компаний, хотим гендерные квоты везде, а потом — чтобы в особенные дни нас считали особенными. Могу себе представить, какой хаос начнётся в школах, детсадах, магазинах и больницах — во всех сферах, где сейчас преимущественно работают женщины».

«У 10% женщин диагностирован эндометриоз. У меня тоже. Без лекарств день-два я вообще не в состоянии пройти из одной комнаты в другую. Или работаю из дома, или потом отрабатываю пропущенное сверхурочно».

«Сколько женщин — столько и вариантов. У большинства вообще нет никаких проблем».

«Начнём с того, что менструация — это не болезнь».

«Предлагаю оплачивать алкоголикам время похмелья. Всё-таки алкоголизм — это болезнь. Нормально напился, потихоньку отошёл — и обратно на работу!»

«У некоторых женщин действительно бывают очень болезненные месячные, но я всё же думаю, что это лучше решать с помощью гинеколога. Однако для большинства женщин это не проблема. Не могу говорить за всех, но лично мне такие дополнительные выходные не нужны».

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начался сбор подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин в период менструации.

Инициатором выступает Мария Ушканова, которая хочет добиться внесения в Трудовой закон нормы, предусматривающей право женщин на два оплачиваемых выходных во время менструации. Это, по её мнению, улучшит здоровье женщин, их самочувствие и рабочую среду, а также поможет снизить стигму вокруг менструаций. Инициатива обеспечит более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже сделано, например, в Испании и Японии.

Такие выходные должны предоставляться по выбору и потребности самой работницы, чтобы сохранить её право на приватность и упростить процесс. Работодатель будет обязан предоставить эти дни с сохранением средней зарплаты, как это делается при больничных, предлагает Ушканова. Использование таких дней можно будет фиксировать в системе учёта рабочего времени специальной отметкой — "менструальный отпуск". Подобная система уже действует в ряде стран и, по словам инициатора, её можно адаптировать и к законодательству Латвии без излишней административной нагрузки.