«Нужны деньги — выучите три новых слова»: соцсети издеваются над стариками после дерусификации банкоматов

«Если хотите снять деньги, выучите три новых слова,...

30 января этого года были приняты поправки к Закону о кредитных учреждениях, согласно которым русский язык больше не будет предлагаться в качестве языкового варианта. Помимо латышского языка, банкоматы могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов.

Эта поправка вызвала проблемы у бабушки и дедушки одного из пользователей социальной сети. «Томс» написал в группе „Полезная информация“, что ему нужен совет, как помочь своим бабушке и дедушке снять деньги в банкомате, потому что они „ничего не понимают“ по-латышски. Он также упомянул, что, возможно, у кого-то есть скриншот со всей информацией, переведенной на русский язык.

Он добавил, что его «выворачивает наизнанку от этого решения правительства», но он не хочет, чтобы люди проявляли агрессию, помогая ему, потому что он «просто пытается найти решение», чтобы понять, «какие инструкции дать бабушке, чтобы она могла снять деньги». Скриншот вопроса был отправлен в «Х». Люди отреагировали на него, не скрывая своего возмущения. Многие прокомментировали: «Если хочешь снять деньги, выучи три новых слова», добавив, что «это не так уж и сложно».

Одна из пользователей «Ольга» написала: «Почему они не знают латышского?», добавив, что «даже в СССР его учили в школах». Пользователь «VTs» добавляет: «Ну, я думаю, им придется решать эту проблему, как людям, не знающим английский язык в США», упоминая, что в США люди должны сдавать экзамен на знание национального языка, и там есть только один государственный язык.

Большинство из них отмечают, что их бабушкам и дедушкам потребовалось более 30 лет, чтобы выучить национальный язык, чтобы иметь возможность пользоваться банкоматом. Один из них заметил: «Русский язык уже давно не используется в супермаркетах, и я не слышал, чтобы кто-то умирал от голода». Есть и те, кто «мягко говорит», что их бабушкам и дедушкам стоит переехать в Россию. «Скажите им, что банкоматы в России на русском языке, может, им будет легче переехать».