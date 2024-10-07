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Нужно призвать к ответу тех, кто в этом виноват: политолог о промедлении в организации убежищ

Редакция PRESS 7 октября, 2024 16:01

Латышские СМИ 0 комментариев

В «Пресс-клубе» телеканала TV24 гости обсудили безопасность убежищ в Риге. На днях наконец-то появились обозначения на первых убежищах, которые предназначены для защиты населения в случае стихийных бедствий и военных угроз. Специальные знаки были установлены в микрорайоне Дрейлини. На их появление ушло более 2,5 лет! Юрис Розенвалдс, профессор и политолог Латвийского университета, говорит, что это лишь доказывает, насколько неэффективна система государственного управления.

«Прежде всего, я вижу здесь еще одно подтверждение того, насколько неэффективной, к сожалению, является наша система государственного управления. Поэтому я думаю, что ответственность здесь должны нести, очевидно, министерства или ведомства, которые за это отвечают, и я думаю, что некоторые люди должны быть наказаны за это», - убежденно говорит Розенвалдс, говоря о недопустимости того, что этот процесс так сильно затянулся.

Розенвалдс отмечает, что подобную ситуацию можно наблюдать и в других областях. В программе он приводит пример с поездами и платформами для них.

«Тот же самый вопрос, который мы можем задать - мы ждем поездов уже более 10 лет, я думаю, но тем временем выясняется, что такая чрезвычайно технически сложная проблема - построить платформы - не решена. И в итоге получается, что пожилой человек стоит перед поездом и, если нет помощника, просто физически не может сесть. И это, на мой взгляд, эта ситуация  аналогичная.

Мне сложно сказать точно, кто за это несет ответственность, но я не думаю, что это не так уж связано с политикой. Ну кто может оспорить тот факт, что после всех этих лет, прошедших с момента вторжения России в Украину, нам нужны эти убежища!? Я думаю, что никаких политических споров тут вообще быть не может. Я не вижу основы, поэтому в таком случае, как говорят в народе, нужно брать за горло тех, кто должен был это сделать», - отметил политолог.

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