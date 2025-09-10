Новые метеостанции и радары предупредят Латвию о грозах и смерчах. А что с Латгалией?

Сейчас в стране работают 25 полноценных метеостанций и ещё 7 дополнительных, но этого недостаточно для наблюдения за осадками, снежным покровом и резкими температурными колебаниями. Новые станции появятся в Угале, Калвене, Ирлаве, Румбуле, Малпилсе, Личупе, Нерете, Пуйкуле, Звартове и Тилже. Однако в Латгалии появится лишь одна новая станция, и это вызывает критику. Специалисты объясняют выбор нехваткой средств и стремлением покрыть наименее охваченные районы.

«В Ирлаве и Румбуле можно будет точно отслеживать интенсивные осадки, вызванные эффектом Рижского залива», — поясняют в центре.

Финансирование ограничено: не все станции будут оснащены измерителями ветра, их установят лишь в Угале, Калвене и Румбуле. Остальные получат только базовое оборудование. Кроме того, у LVĢMC нет средств на покупку земли, поэтому размещение возможно лишь при поддержке самоуправлений.

До конца 2026 года в Риге заменят старый метеорадар, который работает с перебоями уже с 2006 года. Второй новый радар появится в Кулдиге в 2027 году. Это будут двухполяризационные радары нового поколения, способные не только различать осадки по интенсивности, но и точно определять их тип: дождь, снег, мокрый снег, град и даже размер градин.

Новые радары смогут фиксировать скорость и направление движения частиц в облаках, а значит — и структуру ветра на разных высотах. Это критично в сезоны гроз и смерчей: новые данные помогут заранее определить наиболее опасные участки неба.

Восток Латвии по-прежнему останется слабо покрытым — радары в Риге и Кулдиге не обеспечат полной детализации для Латгалии. Но центр надеется в будущем установить и третий радар на востоке страны.