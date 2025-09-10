Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новые метеостанции и радары предупредят Латвию о грозах и смерчах. А что с Латгалией?

© Lsm.lv 10 сентября, 2025 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) начал создание десяти новых метеостанций и двух современных радаров. Цель — точнее фиксировать локальные погодные явления и усилить наблюдение за климатом.

Сейчас в стране работают 25 полноценных метеостанций и ещё 7 дополнительных, но этого недостаточно для наблюдения за осадками, снежным покровом и резкими температурными колебаниями. Новые станции появятся в Угале, Калвене, Ирлаве, Румбуле, Малпилсе, Личупе, Нерете, Пуйкуле, Звартове и Тилже. Однако в Латгалии появится лишь одна новая станция, и это вызывает критику. Специалисты объясняют выбор нехваткой средств и стремлением покрыть наименее охваченные районы.

«В Ирлаве и Румбуле можно будет точно отслеживать интенсивные осадки, вызванные эффектом Рижского залива», — поясняют в центре.
Финансирование ограничено: не все станции будут оснащены измерителями ветра, их установят лишь в Угале, Калвене и Румбуле. Остальные получат только базовое оборудование. Кроме того,  у LVĢMC нет средств на покупку земли, поэтому размещение возможно лишь при поддержке самоуправлений.

До конца 2026 года в Риге заменят старый метеорадар, который работает с перебоями уже с 2006 года. Второй новый радар появится в Кулдиге в 2027 году. Это будут двухполяризационные радары нового поколения, способные не только различать осадки по интенсивности, но и точно определять их тип: дождь, снег, мокрый снег, град и даже размер градин.

Новые радары смогут фиксировать скорость и направление движения частиц в облаках, а значит — и структуру ветра на разных высотах. Это критично в сезоны гроз и смерчей: новые данные помогут заранее определить наиболее опасные участки неба.

Восток Латвии по-прежнему останется слабо покрытым — радары в Риге и Кулдиге не обеспечат полной детализации для Латгалии. Но центр надеется в будущем установить и третий радар на востоке страны.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

