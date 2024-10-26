Ночью в отдельных районах образуется туман; днем в воскресенье — облачно и небольшой дождь

Ночью будет пасмурно, на большей части территории страны ожидается небольшой дождь. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман и температура воздуха упадет до +6-10 градусов.

В Риге ночью небо будет закрыто облаками, время от времени пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, возможно образование тумана. Похолодает до +8-10 градусов.

Днем в воскресенье также будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха повысится всего до +8-13 градусов.

В столице последний день недели тоже будет пасмурным, но преимущественно без осадков, лишь утром возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет максимум +10-12 градусов.