Ночью ожидается дождь, а понедельник во многих местах будет солнечным

Ночь будет пасмурной, во многих местах пройдут дожди, но к утру постепенно начнется проясняться. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, во второй половине ночи он сменится западным и на побережье порывы усилятся до 15 м/с. В восточных районах образуется туман, температура воздуха снизится до +5-10 градусов.

В Риге ночью также будет облачно, во второй половине ночи ожидается дождь. Южный слабый ветер перейдет в умеренный, ближе к утру сменится западным, порывы достигнут 14 м/с. В столице ночью похолодает до +8-10 градусов.

Понедельник, однако, в Латвии во многих местах будет солнечным. Облака, впрочем, надолго не уйдут: уже вечером, начиная с западных районов, во многих местах пройдут дожди, гласит прогноз на данный момент.