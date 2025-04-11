Ни учить некому, ни лечить…

Об этом заявил Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Министерства экономики, на конференции «Кризис кадров в здравоохранении: малые государства перед лицом будущих рисков», посвященной проблемам и решениям кадровых проблем в здравоохранении в Европе.

Это подтверждается данными о спросе и предложении рабочей силы в сфере здравоохранения и личной гигиены, собранными Министерством благосостояния.

Он отметил, что в связи со старением населения сектор здравоохранения приобретает все большее значение. Уже треть населения имеет проблемы со здоровьем, которые ограничивают их повседневную деятельность дома, на работе или на отдыхе.

В то же время для устойчивого развития экономики крайне важно обеспечить необходимое количество специалистов в системе здравоохранения.

Эта проблема особенно очевидна при подготовке новых кадров, которая представляет собой длительный процесс.

Как отметил Миезайнис, Минэкономики в настоящее время работает над развитием «серебряной экономики» и созданием пакетов стимулов, чтобы люди как можно дольше оставались на рынке труда.

Представитель министерства, ссылаясь на данные Минблага, отметил, что в прошлом году большая доля занятых в сфере здравоохранения и персонального ухода приходилась на возрастную группу 55-64 года. В этой группе в прошлом году работало чуть более 14 000 человек.