Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

«Нет никакой гарантии, что это можно успеть к 2030 году»: первый этап проекта «Rail Baltica»

© LETA 25 сентября, 2024 08:51

Новости Латвии 0 комментариев

PRESS

На первом этапе проекта "Rail Baltica" Министерство сообщения предложит правительству техническое решение, сосредоточенное на соединении Латвии с Эстонией и Литвой, а также на соединении от Мисы в направлении Рижского аэропорта, а до завершения первой очереди проекта планируется ввести в эксплуатацию обе рижские международные станции, связав их с существующей железнодорожной инфраструктурой, заявил после заседания тематического комитета по реализации "Rail Baltica" министр сообщения Каспар Бришкенс.

Он сообщил, что министерство предложит перераспределить имеющееся финансирование на другие проекты фондов, чтобы завершить рижские международные станции. "Мы не хотим оставлять станции недостроенными, у нас есть возможность до того, как Риги достигнет "Rail Baltica", построить это функциональное соединение между двумя станциями и запустить наши поезда "Škoda", - сказал министр.

Он добавил, что насыпь от Иманты до аэропорта будет сделана для двух путей, чтобы потом в будущем рядом можно было установить и рельсы "Rail Baltica".

Что касается дальнейшего развития "Rail Baltica", Бришкенс рассказал, что Минсообщения предлагает за доступное финансирование продолжать развивать строительство на южном участке, который является главным важнейшим направлением к границе с Литвой. Но в то же время смотреть, как двигаться по этой вертикали в сторону Эстонии. "Наши обязательства ни в коем случае не сократились: надо обеспечить всю эту вертикальную линию проезда, но в то же время в Мисе, где эти линии разделяются, уже на первом этапе построить соединение Миса-Рижский аэропорт", - отметил министр.

Таким образом, по его мнению, логично выходит, что фактически Латвия на первом этапе добьется интеграции обеих станций: доехав с юга до вокзала в Рижском аэропорту, далее - сначала по широким рельсам, позже по рельсам "Rail Baltica", а то и по обоим путям одновременно - можно будет добраться до Рижского Центрального вокзала.

Бришкенс дополнил, что в первой фазе насыпь и всю инфраструктуру, пересечения и виадуки планируется построить так, чтобы было место для двух рельсовых путей, но на первом этапе проложить только один рельсовый путь.

"Это то, что мы называем первым этапом проекта. А потом, на втором этапе, мы сконцентрируемся на том, чтобы завершить весь этот круг проезда через Ригу, чтобы "Rail Baltica" работала полноценно ", - отметил Бришкенс.

Комментируя сценарий внедрения первого этапа, а это 2030 год, он сказал, что это цель, и очевидно, что это предусмотрено и регламентом Европейской транспортной сети (TEN-T). "Я не скрывал, что это серьезный вызов как с технической точки зрения, так и с финансовой. Нет никакой гарантии, что это можно успеть к 2030 году, но мы будем делать все в пределах доступности финансирования, чтобы двигаться к такой амбициозной цели", - сказал Бришкенс.

Министр подчеркнул, что это предложение Минсообщения и железнодорожной отрасли, но еще предстоит достичь и политического соглашения в коалиции и правительстве, а также в более широком контексте.

Параллельно работает финансовая рабочая группа, которая рассматривает дополнительные альтернативные стратегии финансирования, в том числе модель частного и публичного партнерства или создание особой структуры, которая могла бы формировать будущие доходы как основу для организации международных займов. Эти разные модели финансирования были рассмотрены на заседании, и министр надеется, что от этих предложений удастся дойти до разумного, финансово обоснованного решения и по первой очереди "Rail Baltica".

Заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам "Rail Baltica" Кристине Малнача добавила, что министерство сейчас готовит доклад, содержащий эти предложения, и представит его на портале правовых актов в ближайшее время. "Доклад может быть готов на следующей неделе, но, конечно, есть и процесс согласования, поэтому сейчас трудно прогнозировать, когда он будет рассмотрен в правительстве", - сообщила Малнача.

Она сказала, что в июле этого года было поддержано финансирование строительства участка от Мисы до границы Литвы, а оставшееся финансирование, на которое Латвия может претендовать в проекте "Rail Baltica" в этот период многолетнего планирования бюджета Европейского союза (ЕС), составляет примерно 160 млн евро. "Это финансирование, которое осталось до конца 2027 года. Надеемся, что и в следующем периоде планирования бюджета сохранится аналогичная программа поддержки", - отметила Малнача.

Как сообщалось, во вторник состоялось заседание тематического комитета по реализации "Rail Baltica", на котором рассматривались предложения по внедрению проекта, а также стратегия финансирования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 11 реакций
Комментарии (0) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать