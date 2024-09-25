«Нет никакой гарантии, что это можно успеть к 2030 году»: первый этап проекта «Rail Baltica»

Он сообщил, что министерство предложит перераспределить имеющееся финансирование на другие проекты фондов, чтобы завершить рижские международные станции. "Мы не хотим оставлять станции недостроенными, у нас есть возможность до того, как Риги достигнет "Rail Baltica", построить это функциональное соединение между двумя станциями и запустить наши поезда "Škoda", - сказал министр.

Он добавил, что насыпь от Иманты до аэропорта будет сделана для двух путей, чтобы потом в будущем рядом можно было установить и рельсы "Rail Baltica".

Что касается дальнейшего развития "Rail Baltica", Бришкенс рассказал, что Минсообщения предлагает за доступное финансирование продолжать развивать строительство на южном участке, который является главным важнейшим направлением к границе с Литвой. Но в то же время смотреть, как двигаться по этой вертикали в сторону Эстонии. "Наши обязательства ни в коем случае не сократились: надо обеспечить всю эту вертикальную линию проезда, но в то же время в Мисе, где эти линии разделяются, уже на первом этапе построить соединение Миса-Рижский аэропорт", - отметил министр.

Таким образом, по его мнению, логично выходит, что фактически Латвия на первом этапе добьется интеграции обеих станций: доехав с юга до вокзала в Рижском аэропорту, далее - сначала по широким рельсам, позже по рельсам "Rail Baltica", а то и по обоим путям одновременно - можно будет добраться до Рижского Центрального вокзала.

Бришкенс дополнил, что в первой фазе насыпь и всю инфраструктуру, пересечения и виадуки планируется построить так, чтобы было место для двух рельсовых путей, но на первом этапе проложить только один рельсовый путь.

"Это то, что мы называем первым этапом проекта. А потом, на втором этапе, мы сконцентрируемся на том, чтобы завершить весь этот круг проезда через Ригу, чтобы "Rail Baltica" работала полноценно ", - отметил Бришкенс.

Комментируя сценарий внедрения первого этапа, а это 2030 год, он сказал, что это цель, и очевидно, что это предусмотрено и регламентом Европейской транспортной сети (TEN-T). "Я не скрывал, что это серьезный вызов как с технической точки зрения, так и с финансовой. Нет никакой гарантии, что это можно успеть к 2030 году, но мы будем делать все в пределах доступности финансирования, чтобы двигаться к такой амбициозной цели", - сказал Бришкенс.

Министр подчеркнул, что это предложение Минсообщения и железнодорожной отрасли, но еще предстоит достичь и политического соглашения в коалиции и правительстве, а также в более широком контексте.

Параллельно работает финансовая рабочая группа, которая рассматривает дополнительные альтернативные стратегии финансирования, в том числе модель частного и публичного партнерства или создание особой структуры, которая могла бы формировать будущие доходы как основу для организации международных займов. Эти разные модели финансирования были рассмотрены на заседании, и министр надеется, что от этих предложений удастся дойти до разумного, финансово обоснованного решения и по первой очереди "Rail Baltica".

Заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам "Rail Baltica" Кристине Малнача добавила, что министерство сейчас готовит доклад, содержащий эти предложения, и представит его на портале правовых актов в ближайшее время. "Доклад может быть готов на следующей неделе, но, конечно, есть и процесс согласования, поэтому сейчас трудно прогнозировать, когда он будет рассмотрен в правительстве", - сообщила Малнача.

Она сказала, что в июле этого года было поддержано финансирование строительства участка от Мисы до границы Литвы, а оставшееся финансирование, на которое Латвия может претендовать в проекте "Rail Baltica" в этот период многолетнего планирования бюджета Европейского союза (ЕС), составляет примерно 160 млн евро. "Это финансирование, которое осталось до конца 2027 года. Надеемся, что и в следующем периоде планирования бюджета сохранится аналогичная программа поддержки", - отметила Малнача.

Как сообщалось, во вторник состоялось заседание тематического комитета по реализации "Rail Baltica", на котором рассматривались предложения по внедрению проекта, а также стратегия финансирования.