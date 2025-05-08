Немецкие евродепутаты посетят Москву 9 мая

Два немецких депутата Европарламента от левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) посетят Москву во время празднования 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Депутаты Михаэль фон дер Шуленбург (Michael von der Schulenburg) и Рут Фирмених (Ruth Firmenich), по их собственным данным, планируют принять участие в праздничных мероприятиях, сообщило агентство dpa в среду, 7 мая. После этого они собираются посетить Киев, для чего, по их словам, уже установлен контакт с украинским посольством.

В Москве депутаты планируют пообщаться с "парламентариями, другими политиками и представителями сферы культуры". По их данным, двухдневная поездка в Москву совместно с евродепутатами из Чехии, Кипра и Словакии организована так, чтобы она прошла во время перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на 8-10 мая. "Мы хотели бы продемонстрировать, что нам важно, чтобы в Украине наступило долговременное прекращение огня", - приводит агентство dpa слова немецких депутатов.

Парад в Москве

В Москве 9 мая пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В торжествах планируется участие международных гостей, в том числе лидера КНР Си Цзиньпина, его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также глав Казахстана, Беларуси, Кубы и Венесуэлы. Кроме того, свое участие подтвердил премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич,а вот премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался приехать в Москву. Сообщалось также, что ЕС рекомендовал лидерам стран-кандидатов воздержаться от посещения майских торжеств в РФ.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения в этот день ударов по столице России, заявив, что в Кремле "переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают". Позднее, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, он также сказал, что Украина "не может нести ответственность за то, что происходит на территории РФ". "Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем", - добавил Зеленский.

Накануне в Москве проходила репетиция воздушной части парада, и пользователи жаловались на сбой в работе мобильных операторов. В Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заявили, что "в связи с необходимостью гарантировать безопасность проведения торжеств, посвященных Дню Победы, возможны временные ограничения доступа к интернет-ресурсам".