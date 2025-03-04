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Нельзя говорить по-русски? Можно, а настаивавший на своём пенсионер оштрафован судом на 1650 евро

Редакция PRESS 4 марта, 2025 18:49

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Рижский городской суд признал 77-летнего пенсионера Улдиса виновным в хулиганстве по второй части 231-й  статье Уголовного закона: грубое нарушение общественного порядка, что проявилось в очевидном неуважении к обществу, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении покоя людей, а также порче чужого имущества. 

Как сообщила Press.lv помощница судьи Рижского городского суда Надежда Розенбаха, суд первой инстанции вынес пенсионеру наказание в виде надзора службы пробации сроком на один год и четыре месяца:

- Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 150 евро и моральную компенсацию в размере 1500 евро, в общей сложности 1650 евро.

Розенбаха  подчеркнула, что пока доступен лишь краткий приговор суда, вынесенный 12 февраля, который еще не вступил в силу и может быть обжалован после 7 марта этого года, - когда будет готово полное решение суда. Его уже запросили и прокурор, и представитель потерпевшего. Далее стороны смогут подать апелляцию в Рижский окружной суд. Если же они этого не сделают 10 дней спустя после получения полного приговора, решение суда первой инстанции вступит в силу. Тогда обществу будет доступен полный текст приговора со всеми обстоятельствами дела.

Помощница судьи также отметила, что согласно 19 статье Уголовно-процессуального закона (презумпция невиновности), до вступления в силу судебного приговора никого нельзя считать виновным, а потому более подробных комментариев суд пока предоставить не может.

Так что же произошло?

12 февраля в Рижском городском суде состоялось открытое слушание, на котором и обвиняемый, и потерпевший на латышском языке озвучили свои версии конфликта. По опубликованным наутро сведениям портала BB.lv, картина вырисовывается такая:

Потерпевший, молодой человек по имени Юрий, рассказал суду, что в тот день он обедал в «Lido», в ушах у него были наушники. Краем глаза он заметил, что обвиняемый обратился к стоявшим рядом людям, пытаясь их оскорбить. Затем мужчина что-то крикнул в его сторону.

Юрий ответил по-русски: «Что вам нужно?» Затем мужчина сделал враждебные замечания и набросился на Юрия с кулаками. Юрий держался до последнего. Затем он схватил пенсионера и прижал его к столу, пока не прибыла охрана. Мужчина был шокирован, поскольку нападавший продолжал кричать о Путине и о том, что он хочет убить Юрия.

Он попросил охранника вызвать полицию, что тот и сделал.

Один из свидетелей, в свою очередь, вспомнил, что мужчины кричали друг на друга. Пенсионер сказал, что нельзя говорить по-русски по телефону, чтобы Юрий убирался «в свою Россию», что его убьет.

Артём — русский, родившийся в Латвии, и его оскорбило, что ему приходится страдать, говоря на родном языке. Другой свидетель вспоминает, что старик не менее десяти раз произнес слово «Путин» и плюнул Юрию в лицо.

Пенсионер Улдис в произошедшем своей вины не признал. Его в5ерсия звучит так: после дружеской беседы с тремя ушедшими женщинами он повернулся к человеку в наушниках и сказал ему, что Путин — преступник. Мужчина сначала не отвечал, а потом снял наушники и сказал: «От**ись, мужик». Это оскорбило Улдиса, он подошел к мужчине и сказал, что он русский фашист и Путин. Мужчина повалил его на землю, из-за чего Улдис почувствовал себя униженным.

Прибывший охранник приказал Улдису покинуть помещение, хотя тот пытался объяснить, что произошло. С окровавленным лбом Улдис ушел, выпил крепкий алкоголь и вернулся на место. Кто-то вызвал скорую помощь. Прибывшая полиция забрала Улдиса в приют, поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

А можно получить и до пяти лет

Отметим, что 231 статья Уголовного закона Латвии, хоть и наказывает за банальное хулиганство, но, в случае применения первой части, санкции предусматривает вполне серьезные - в случае нанесения телесных повреждений потерпевшему, пенсионеру его выходка могла стоить лишения свободы сроком до пяти лет.

231 УЗ Латвии предусмотрена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка, если такие действия повлекли причинение телесных повреждений, за что самое строгое наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

231.pants. Huligānisms. (1) Par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot ..

 Если приговор суда первой инстанции не будет оспорен ни одной из сторон, он будет опубликован в разделе  анонимизированных решений, и все желающие смогут ознакомиться с обстоятельствами дела и мотивацией суда. Если же решение суда первой инстанции будет оспорено, приговор будет доступен в зависимости от того, каким будет решение апелляционного суда. До вступления в силу приговора никто не может быть назван виновным.

 

 

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