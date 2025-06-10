Попытка скрыться от полиции отныне уголовное дело: для водителей введено суровое наказание

Как ранее заявил председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, основная цель нововведения — удержать водителей от совершения подобных правонарушений и защитить общество. «Попытка скрыться от полиции ставит под угрозу не только здоровье и жизнь водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения», — отметил Юдин.

Водитель может быть приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет, краткосрочному тюремному заключению, пробационному надзору, общественным работам или штрафу, а также к лишению водительских прав на срок до пяти лет.

До сих пор за неповиновение повторным требованиям сотрудника полиции остановиться, была предусмотрена административная ответственность.