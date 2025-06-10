Путин готовит атаку стран Балтии под предлогом «защиты русских»: глава разведки ФРГ

По его словам, речь не идет о масштабном вторжении с применением танков и бомбардировками — России достаточно отправить в Эстонию «зеленых человечков» для защиты якобы русскоязычного меньшинства, передает слова Каля Reuters. Таким способом, считает он, президент Владимир Путин попытается проверить решимость НАТО по защите своих союзников.

Каль заявил, что Украина для Москвы — это промежуточный этап на пути к столкновению с альянсом. «Мы совершенно уверены, и у нас есть разведывательные доказательства, что Украина — это всего лишь шаг на пути России к Западу», — отметил он. Глава BND считает, что часть российской верхушки не верит, что альянс жестко ответит в случае нападения на одного из своих членов.

«Они больше не верят, что статья пять НАТО работает. И они хотели бы проверить ее. Они хотят вернуть НАТО в состояние конца 1990-х годов. Они хотят вышвырнуть Америку из Европы и будут использовать любые необходимые средства для достижения этого», — подчеркнул Каль.

В то же время он полагает, что вести переговоры с Москвой сейчас бессмысленно, так как президент РФ Владимир Путин не изменил свою позицию «об агрессивном подходе к решению этой проблемы».

В 2014 году в ходе захвата Крыма российские военные без опознавательных знаков взяли под контроль ключевые объекты на полуострове, их стали называть «зелеными человечками» или «вежливыми людьми».

Ранее власти Эстонии называли Россию главной военной угрозой. «Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила ее наступательную мощь, но, по разным оценкам, она сможет восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию как можно выше», — подчеркивал советник вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтус.