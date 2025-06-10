Компания планирует продолжать экспансию — в ближайшее время планируется открыть ещё как минимум пять магазинов в различных регионах Латвии.

Управляет сетью латвийская компания SIA "Latprodukti", основанная в 2020 году с уставным капиталом 365 000 евро. Основным владельцем является гражданин России Сергей Шнайдер (61% долей). Среди других совладельцев — также граждане России: Евгений Пшенитцын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкуланенс (2%).

Весной этого года Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против владельцев "Mere" за предполагаемую косвенную поддержку российской агрессии против Украины. В санкционный список были включены польская компания "Torgservis PL", а также российские граждане — братья Сергей и Антон Шнайдеры. По данным портала Notes from Poland, инициатором ограничений выступила Государственная налоговая администрация Польши (KAS).

Согласно данным портала Firmas.lv, оборот "Latprodukti" в 2024 году составил 31,57 миллиона евро, что на 53% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако несмотря на рост выручки, компания завершила год с убытком в 71 841 евро, в то время как в 2023 году зафиксировала прибыль в 748 621 евро при обороте в 20,64 миллиона евро (рост на 88,9% по сравнению с 2022 годом).