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Виновных не найдут, останется лишь скандал? Мнения, «чья голова полетит первой» за фиаско на выборах

Редакция PRESS 10 июня, 2025 08:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalās lauksaimnieku ārkārtas sapulcē Slampes kultūras pilī, kurā prasa atbalstu no Zemkopības ministrijas saistībā ar finansējumu nozarei.

В настоящий момент служебная проверка в связи с проблемами при подсчёте голосов не начата, поскольку сначала необходимо собрать всю доступную и необходимую информацию о произошедшем. Об этом в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы заявил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

На заседании рабочая группа пошагово проанализировала ход выборов и ответственность вовлечённых учреждений за период с 2 июня, когда началось досрочное голосование, до 8 июня, когда были подведены и объявлены результаты выборов.

Система выборов состоит из четырёх модулей, из которых три функционировали успешно, а один — связанный с централизованной обработкой уже отсканированных бюллетеней (модуль системы сканирования бюллетеней “SKEN IS”) — несмотря на предварительные тесты, во время подсчёта голосов показал низкую производительность.

В передаче на TV24 обсуждалось, «чья голова полетит первой». Руководитель PR-компании “Titava laboratorija” Дан Титавс прокомментировал: «Самое весёлое — это то, что чиновники между собой уже перегрызлись, заявляя: “Нас не трогать!”»

«Если директор Госканцелярии позволяет себе утверждать, что им ещё нужно “посмотреть”, а уже потом расследовать, что произошло — это... Событие уже случилось, и его просто нужно расследовать! Что тут ещё придумывать?!» — считает Титавс, добавив, что в этой ситуации, скорее всего, не будет найден конкретный виновный.

Он также обратил внимание на то, как всё это подаётся: «Говорят, есть какие-то фирмы, которые мы не можем назвать — это тайна! Какая может быть тайна, если речь идёт о государственных делах? О чём вообще речь?!»

Рекламный специалист и избранный в Рижскую думу депутат от партии “Латвия на первом месте” Эрик Стендзенекс также не был бы удивлён, если виновных в итоге не найдут, а останется лишь скандал: «Мы проглатываем дела с девятью нулями, например, проект “Rail Baltica”!», - прокомментировал он.

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