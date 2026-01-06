Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нелегалы бегут от нас в Европу через Литву: вдвое вырос поток вторичной миграции из Латвии

Редакция PRESS 6 января, 2026 14:19

В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

В 2025 году было задержано 1288 мигрантов, которые незаконно попали из Беларуси в Латвию, а позже через Литву и Польшу пытались добраться до Западной Европы, чаще всего - до Германии.

В 2024 году было задержано 540 таких мигрантов.

Большинство задержанных в ходе вторичной миграции из Латвии рассказали литовским пограничникам, что они на законных основаниях, имея действующие проездные документы, прибывали из стран происхождения самолетами в Россию. Оттуда мигранты на автомобилях направлялись в Беларусь и с помощью проводников незаконно пересекали латвийскую границу. Здесь в условленном месте их ждали лица, которые должны были доставить их в страны назначения.

Часть задержанных указала также маршрут из стран происхождения через Объединенные Арабские Эмираты или Турцию напрямую в Беларусь. Среди попавшихся в прошлом году иностранцев больше всего было граждан Сомали (459) и Афганистана (162). Из 1288 мигрантов, следовавших в прошлом году так называемым латвийским путем, 825 (64%) были задержаны пограничниками Литвы, 436 - пограничниками Польши.

Таких нарушителей после выполнения необходимых процедур литовские пограничники обычно возвращают коллегам в Латвию.

Из всех задержанных 17% составили иностранцы, самовольно покинувшие места размещения для иностранцев в Латвии. Чаще всего они были задержаны латвийскими пограничниками после проникновения в Латвию и тогда просили убежища.

Пока их просьбы рассматривались, правонарушители получали право на передвижение по территории Латвии. Злоупотребляя этим, они сбегали из страны, планируя через Литву и внутренние границы Евросоюза двигаться дальше в целевые государства. Чаще всего иностранцы незаконно выезжали из Латвии на автомобилях, пользуясь услугами перевозчиков, в некоторых случаях - группами по несколько десятков человек.

СОГГЛ также выявила случаи, когда такие мигранты намеревались добраться до стран назначения на рейсовых автобусах. Они использовали поддельные или чужие проездные документы либо у них не было документов (чаще всего этот способ использовали граждане стран Африки).

В прошлом году литовские пограничники начали 85 досудебных расследований по факту незаконной перевозки людей через государственную границу и задержали 101 перевозчика. Среди задержанных лиц, перевозивших нелегальных мигрантов, больше всего было граждан Украины (26), Латвии (24), Литвы (17) и Эстонии (11).

В прошлом году Латвия подвергалась значительному давлению в плане нелегальной миграции, организуемой Беларусью. С этим связаны и тенденции вторичной нелегальной миграции. В Латвию в прошлом году нелегально пытались проникнуть более 12 тыс. мигрантов, тогда как в 2024 году - 5306.

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

