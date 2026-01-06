Нелегалы бегут от нас в Европу через Литву: вдвое вырос поток вторичной миграции из Латвии

В 2025 году было задержано 1288 мигрантов, которые незаконно попали из Беларуси в Латвию, а позже через Литву и Польшу пытались добраться до Западной Европы, чаще всего - до Германии.

В 2024 году было задержано 540 таких мигрантов.

Большинство задержанных в ходе вторичной миграции из Латвии рассказали литовским пограничникам, что они на законных основаниях, имея действующие проездные документы, прибывали из стран происхождения самолетами в Россию. Оттуда мигранты на автомобилях направлялись в Беларусь и с помощью проводников незаконно пересекали латвийскую границу. Здесь в условленном месте их ждали лица, которые должны были доставить их в страны назначения.

Часть задержанных указала также маршрут из стран происхождения через Объединенные Арабские Эмираты или Турцию напрямую в Беларусь. Среди попавшихся в прошлом году иностранцев больше всего было граждан Сомали (459) и Афганистана (162). Из 1288 мигрантов, следовавших в прошлом году так называемым латвийским путем, 825 (64%) были задержаны пограничниками Литвы, 436 - пограничниками Польши.

Таких нарушителей после выполнения необходимых процедур литовские пограничники обычно возвращают коллегам в Латвию.

Из всех задержанных 17% составили иностранцы, самовольно покинувшие места размещения для иностранцев в Латвии. Чаще всего они были задержаны латвийскими пограничниками после проникновения в Латвию и тогда просили убежища.

Пока их просьбы рассматривались, правонарушители получали право на передвижение по территории Латвии. Злоупотребляя этим, они сбегали из страны, планируя через Литву и внутренние границы Евросоюза двигаться дальше в целевые государства. Чаще всего иностранцы незаконно выезжали из Латвии на автомобилях, пользуясь услугами перевозчиков, в некоторых случаях - группами по несколько десятков человек.

СОГГЛ также выявила случаи, когда такие мигранты намеревались добраться до стран назначения на рейсовых автобусах. Они использовали поддельные или чужие проездные документы либо у них не было документов (чаще всего этот способ использовали граждане стран Африки).

В прошлом году литовские пограничники начали 85 досудебных расследований по факту незаконной перевозки людей через государственную границу и задержали 101 перевозчика. Среди задержанных лиц, перевозивших нелегальных мигрантов, больше всего было граждан Украины (26), Латвии (24), Литвы (17) и Эстонии (11).

В прошлом году Латвия подвергалась значительному давлению в плане нелегальной миграции, организуемой Беларусью. С этим связаны и тенденции вторичной нелегальной миграции. В Латвию в прошлом году нелегально пытались проникнуть более 12 тыс. мигрантов, тогда как в 2024 году - 5306.