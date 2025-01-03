Не вывезли мусор — это из-за снегопада: просьба вытащить контейнеры ближе к проезжей части

Самой большой помехой для мусорщиков становятся припаркованные во дворах многоквартирных домов автомобили — часто они размещены так, что коммунальщикам и оперативным службам их не объехать. Учитывая, что в ближайшие сутки условия езды еще сильнее осложнит погода, CleanR просит автовладельцев оставлять достаточно пространства для остального транспорта, в том числе крупногабаритного.

Снежный покров осложняет доступ и к частным домам. Поэтому CleanR призывает домовладельцев позаботиться о подъездных путях, расчистив снег и посыпав дорожки противообледенительными материалами, чтобы мог быть обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов. Если позаботиться о проезде ближе к контейнеру невозможно — просьба вытащить сами контейнеры ближе к проезжей части.