Не справился с управлением на повороте: водителя грузовика спас ремень безопасности

Тяжелый грузовик двигался из Таурупе в сторону Риги. По словам водителя, он, скорее всего, неправильно выбрал траекторию на повороте — колесо соскользнуло, прицеп с полной нагрузкой занесло, и автомобиль вылетел с дороги.

Валерий Антипов, главный инспектор 4-го отдела полиции рассказал, что прибыв на место происшествия, установил: грузовик перевернулся, щепа высыпалась в кювет, а пострадавший водитель получил минимальные травмы — он отделался лишь царапинами.

Водителю автомобиля, Руслану, очень повезло – пассажирское сиденье было полностью смято, а вот водительское осталось целым и невредимым, как и сам водитель. Он отделался лишь заметными царапинами. Потому что соблюдал основные правила безопасности в машине – это и спасло ему жизнь.

«Нужно пристегиваться ремнем безопасности, если не пристегнешься, то все», — говорит Руслан.

Мужчина сам выбрался из машины, и с помощью прохожего вызвал полицию. Пока он разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов, Эдгарс работал на месте происшествия, используя экскаватор, чтобы вытащить прицеп и поставить его на колёса – работа не из лёгких.

Вскоре прибыл начальник Руслана, и они вдвоем оценили состояние товара — затем им предстояло решить, что от него еще можно использовать.