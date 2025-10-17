Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не понос, так золотуха: почему Латвия в экспорте всё больше отстает от Литвы и Эстонии? (1)

© LETA 17 октября, 2025 10:34

Новости Латвии 1 комментариев

Экспортный разрыв между Латвией и двумя другими странами Балтии заметно увеличивается. Это показывают результаты исследования бывшего руководителя кафедры экономики Стокгольмской школы экономики в Риге Мортена Хансена и председателя правления АО "Industra Bank", доктора экономических наук Райвиса Каканиса, посвященного развитию латвийского экспорта за последние 15-30 лет на фоне показателей двух соседних балтийских стран.

Исследователи указывают на общие экспортные доходы и рост в 2024 году по сравнению с результатами 2020 года. А именно, если в 2020 году объем экспортных доходов Латвии и Эстонии был очень схож - 18,99 млрд евро у Эстонии и 18,31 млрд евро у Латвии, - то в 2024 году у Эстонии он составил уже 30,14 млрд евро, а у Латвии - 25,98 млрд евро.

Литва же увеличила свои экспортные доходы с 36,41 млрд евро до 58,11 млрд евро. Это означает, что темпы роста экспортных доходов Латвии (включая эффект инфляции) за указанный период составили 42%, Эстонии - 59%, а Литвы - 60%.

В 2024 году импорт Латвии превысил экспорт более чем на 1 млрд евро, тогда как в Эстонии экспортные доходы были выше импорта почти на 223 млн евро, а в Литве - более чем на 4 млрд евро.

У Литвы, правда, есть нефтеперерабатывающий комплекс, однако отговорки о том, что у Латвии нет аналогичного предприятия, несостоятельны - ведь и у Эстонии его тоже нет.

Кроме того, ни у одной из стран Балтии нет таких природных ресурсов, как нефть или природный газ.

Фактически в 2020 году отставание Латвии от Эстонии по экспортным доходам составляло примерно 0,6 млрд евро, но за четыре года оно выросло до 4 млрд евро, а разрыв с Литвой достиг более 32 млрд евро.

Исследователи задаются вопросом: сможет ли Латвия при нынешнем подходе догнать хотя бы одну из соседних стран и приблизиться к средним показателям Европейского союза?

Последние пять лет, начиная с 2020-го, стали для страны временем непрекращающихся ограничений и разросшейся бюрократии, где любое новое правило нередко оправдывалось "внешними обстоятельствами" или "глобальной необходимостью".

Так, пандемийные ограничения в Латвии оказались заметно жестче, чем в Эстонии или Литве, - это видел каждый, кто в тот период пересекал границу.

Похожая ситуация сложилась и с "вынужденными" увольнениями невакцинированных работников, что обернулось ощутимыми потерями для рынка труда.

А так называемый "капитальный ремонт" финансовой системы привел к результатам, которые трудно назвать иначе как чудесами - особенно если сравнивать с тем, как эти процессы проходили, например, в Литве.

Затем последовали ограничения на использование природных ресурсов, поданные под благими и красивыми предлогами, и в придачу - повышение налогов и сборов.

(Diena)

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

