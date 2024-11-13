Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

«Есть прямая связь между тем, насколько вы доверяете правительству, законодателям, и тем, насколько вы доверяете службе доходов. И в противовес всегда встает вопрос о громких дела, когда правительство не на то потратило миллиарды евро», - добавил Шмите-Роке.

При этом в разговоре глава СГД подчеркнула и ответственность общества за взаимную честность.

«Но вы должны понять - мы хотим жить в процветающей стране. Но с какой стати те, кто платит все налоги, должны платить за Карлиса, Петериса и Анну, которые не платят налогов? Общество должно думать о справедливости между нами. Почему? Я не призываю к стукачеству, которое было широко распространено в советские времена, но в скандинавских странах так и живут - звонят в налоговую службу по поводу соседа, который вдруг купил «Мерседес», хотя у него более низкооплачиваемая работа», - говорит глава СГД.

«Давайте посмотрим, что мы можем сделать для страны, а не только требовать он неё. Если я плачу, зачем мне платить за того, кто не платит?», - риторически спрашивает Шмите-Роке.

Комментируя теневую экономику, глава СГД привела в пример одного уклониста от уплаты налогов: «Мне всегда хочется верить, что латвийское общество умнее и образованнее. Когда я вижу исследования о теневой экономике подакцизных товаров, я вспоминаю предпринимателя, который курит белорусские сигареты, ездит на российском топливе и проклинает страну за то, что она не ремонтирует дороги. То есть вот такое восприятие у людей насчет того, насколько напрямую связано. Если ты не платишь налоги, ты не имеешь права ругать страну».