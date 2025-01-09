Не надо преувеличивать последствия: Гаусс об отмене 4 тысяч авиарейсов

Он пояснил, что часть пассажиров потребовали вернуть стоимость расходов на билеты в виде денег или подарочных купонов.

Как отметил Гаусс, примерно такую же сумму "airBaltic" зарабатывает за один день на бронировании билетов. "Так что с финансовой точки зрения авиакомпания в состоянии легко с этим справиться. Некоторые спекулируют и говорят, что это усложняет нашу ситуацию. Вовсе нет - это стандартный бизнес", - подчеркнул руководитель авиакомпании.

Комментируя вопрос о том, все ли пассажиры проинформированы об отмененных рейсах, Гаусс сказал, что процесс оповещения еще продолжается, но уведомлены уже почти все пассажиры этих рейсов.

Как подчеркнул руководитель "airBaltic", каждый пассажир должен обслуживаться индивидуально. "Если у вас есть билет, а мы говорим вам, что "airBaltic" не полетит, вы захотите, чтобы с вами связались лично. Поэтому агенты колл-центра "airBaltic" обсуждают с каждым пассажиром его индивидуальные потребности", - сказал Гаусс.

Если "airBaltic" может предложить пассажиру другую дату полета, билет будет перерегистрирован. Если же кто-то решит выбрать другой маршрут, "airBaltic" его предложит или вернет деньги.

"Если кто-то забронировал билет через туристическое агентство, оно свяжется с пассажиром, и "airBaltic" вернет деньги", - сказал Гаусс.

Он добавил, что существует много разных способов решения вопроса с отменой рейсов, и в целом в авиационном бизнесе такие ситуации случаются.

"То, что "airBaltic" отменила более 4000 рейсов, которые затронули 50 000 пассажиров, является нормальным явлением для авиакомпании нашего размера. Если вспомнить пандемию, то в то время "airBaltic" отменила рейсы 800 000 пассажиров и была вынуждена вернуть 80 млн евро", - напомнил Гаусс.

Он признал, что ситуация неприятна, и авиакомпания приносит извинения пассажирами. В то же время, по словам Гаусса, последствия не столь велики, сколько преувеличены.

Как сообщалось, 2 января "airBaltic" объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем "Pratt & Whitney" в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.

После заявления авиакомпании министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что совету "airBaltic" поручено немедленно предоставить разъяснения об обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.

Также министр заявил, что руководство "airBaltic", в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс обязаны выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана авиакомпании, а также обеспечить, чтобы деятельность "airBaltic" отвечала интересам государства и пассажиров.

Вопрос о замене Гаусса на посту руководителя "airBaltic" в понедельник обсуждали партии правящей коалиции, но было принято решение дождаться собрания акционеров, которое состоится 21 января.