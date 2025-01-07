Не детям, а чиновникам? МОН хочет потратить миллионы евро «на мониторинг»

Государственный контроль ставит под сомнение целесообразность этих расходов, особенно переноса средств с реальных услуг детям на административные меры.

"В МОН осознают, что финансирование очень большое (на данный момент не потрачено ни цента), но планируемые меры направлены на улучшение системы и предоставление качественных данных. Именно в их недостатке часто винят министерство", - заявила на заседании комиссии Сейма по запросам парламентский секретарь МОН Силвия Аматниеце.

Она подчеркнула, что ни новая система, ни новые цифровые платформы не создаются. Они уже были созданы на предыдущем этапе, но самоуправления указали, что не хватает специалистов, которые будут работать с данными, поэтому необходима дополнительная поддержка со стороны МОН в их правильном анализе и интерпретации, чтобы они могли использоваться при планировании образования. Поэтому в будущем планируется работать с каждым из муниципалитетов, чтобы помочь им увидеть свои сильные и слабые стороны, одновременно способствуя информационной грамотности, сказала советник министра образования и науки Эдите Канавиня.

До сих пор качество образования оценивалось по результатам централизованных экзаменов, поэтому важно расширить видение, включив в него данные о 3-м, 6-м классе и социально-экономическом статусе, поскольку трудно сравнивать школы, в которые отбирают учащихся, с теми, где этого не происходит, сказал эксперт МОН Павел Пестов.

Он сослался на исследование Латвийского университета, которое ясно показало сегрегацию латвийских школ. Средние результаты в регионе часто в целом хорошие, но при детальном анализе разница между школами значительна. Система мониторинга выявит школы со слабыми показателями.

(Diena)