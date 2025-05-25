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Нацобъединение требует у главы Минобрнауки объяснений по поводу ограничений дистанционного обучения

© LETA 25 мая, 2025 15:56

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Депутаты Сейма от Нацобъединения направили запрос министру образования и науки Даце Мелбарде, в котором призывают дать объяснение поправкам к Закону об образовании за авторством Минобрнауки. Эти поправки предусматривают существенное ограничение доступности "удаленки" на первом этапе основного образования - с 1-го по 6-й класс. Об этом Нацобъединение сообщило агентству LETA.

"Вместо того, чтобы улучшать качествно дистанционного образования, министерство предпочло лишить родителей права на выбор для наиболее приемлемой для их ребенка формы обучения. Дети, страдавшие из-за существующей образовательной системы, для которых дистанционное обучение до сих пор было спасением, теперь будут вынуждены вернуться в ту среду, откуда хотели уйти", - заявляет депутат Сейма Янис Грасбергс.

Нацобъединение подчеркивает, что такое ограничение затрагивает возможности выбора для семей и право детей на образование, закрепленное статьей 112 Сатверсме. Депутаты обращают внимание на то, что "удаленка" зачастую представляет собой наиболее приемлемую форму обучения для детей, имеющих проблемы со здоровьем, особые потребности или живущих за границей. Известно также, что некоторые дети предпочитают учиться дистанционно из-за того, что при очном обучении подвергались моббингу, то есть травле.

В запросе депутаты призывают объяснить, на каких статистических данных основано предложение лишить детей возможности получать образование дистанционно в этой возрастной группе, а также какое влияние на детей и семьи прогнозируется, были ли оценены возможные социальные и финансовые последствия.

Нацобъединение также заявляет, что с учетом мобильности современного общества дистанционное образование стало неотъемлемой частью учебной среды, во многих странах Европы ее, наоборот, развивают, а не ограничивают. Партия призывает Минобрнауки разъяснить, каковы конкретные причины для продвижения такого решения, поддерживает ли общественность такие изменения.

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