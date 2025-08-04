Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наследство и обязательства: кто, кому и что должен?

Редакция PRESS 4 августа, 2025 09:18

Юридическая консультация 0 комментариев

"Папе принадлежал дом с земельным участком и через дорогу еще один участок. После его смерти, когда я обратилась к нотариусу за оформлением наследства, узнала, что на второй участок он заключил какой-то предварительный договор о покупке, который занесен в Земельную книгу, и что основной договор о покупке должен быть заключен до конца 2025 года. Там указаны и цена, и срок оплаты, и пр. Скажите, я обязана соблюдать этот предварительный договор и заключить договор о продаже земли именно с этим человеком или я могу продать этот участок любому другому покупателю за другую цену?"

Целью предварительного договора является заключение основного договора в будущем на заранее (предварительно) согласованных условиях. Это юридически обязывающее соглашение, в котором стороны уже на этапе предварительного договора определяют существенные условия будущей сделки — такие как объект, цена, срок оплаты и т. д. С момента, когда такие условия согласованы, предварительный договор приобретает обязательную силу.

Переход обязательств по наследству

Согласно положениям Гражданского закона, наследство - это совокупность, в которую входят все движимое и недвижимое имущество, передаваемые другим лицам права и обязательства, которые принадлежали умершему или объявленному умершим на момент его фактической или юридически признанной смерти.

При этом с приобретением наследства к наследнику переходят наряду с правами наследодателя также все его обязательства, за исключением чисто личных (например, алименты, персональные договоры, завязанные на личности умершего, и т. д.). Поэтому вступление в наследство — это не только приобретение имущества, но и юридическая ответственность за имущественные отношения, начатые наследодателем. Это означает, что наследник обязан исполнить все действующие имущественные договоры и обязательства, взятые на себя наследодателем при жизни (кроме чисто личных). 

Предварительный договор как часть наследства

Таким образом, если наследодатель заключил предварительный договор купли-продажи, который является действующим на момент открытия наследства, то он входит в состав наследства, и наследник обязан исполнить его условия, включая заключение основного договора на согласованных в предварительном договоре условиях. 

Необходимо также добавить, что сделанная в Земельной книге запись о регистрации предварительного договора в отношении унаследованного вами земельного участка обладает юридической силой и публичной достоверностью и потому носит обязательный характер для всех третьих сторон, включая наследников.

Это означает, что вы можете продать указанный в предварительном договоре участок только лицу, указанному в договоре. Вы имеете право продать этот участок другому покупателю только в том случае, если обязательства по предварительному договору прекратятся по основаниям, предусмотренным законом (например, истечение срока действия договора без исполнения, отказ покупателя от сделки и т. д.).

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

