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Наследство делят жена умершего и его внебрачный сын: что и кому положено?

«Семь секретов» 8 мая, 2025 18:49

Юридическая консультация 0 комментариев

"Почти пять лет назад мой зять получил по наследству от своего дяди квартиру, которая была указана в Земельной книге как отдельная собственность зятя, хотя он уже был женат на моей дочери. Сейчас зять умер. Родителей его уже нет давно. Скажите, моя дочь получит эту квартиру в наследство, если она указана как отдельная, или ее получит сын зятя, который родился от его гражданских отношений еще до брака с моей дочерью? Но зять официально признал свое отцовство. Этому сыну 24 года сейчас. А в браке с моей дочерью у них не было детей".

Если наследодатель не оставил завещания и при жизни не заключил с кем-либо договор наследования, то наступает наследование по закону, то есть в указанном в законе порядке.

В этом случае наследуют: переживший супруг, родственники и усыновленные. При этом очередность наследования родственников зависит частично от вида родства, частично – от близости его степеней.

Наследование супругом

В соответствии со статей 392 Гражданского закона переживший супруг наследует от умершего независимо от того, какой вид имущественных отношений существовал между супругами в браке. Это означает, что даже если все имущество одного супруга или какая-то его часть были зарегистрированы в качестве его отдельной собственности, второй супруг все равно может наследовать это имущество по закону.

Наследование родственниками

Право наследования по закону устанавливается только таким родством, которое возникает:

1) по рождению в законном браке;

2) по рождению в таком браке, который позднее признан недействительным, но не позднее чем на 306-й день после прекращения такого брака;

3) с признанием отцовства или его установлением в судебном порядке.

В свою очередь статья 404 Гражданского закона устанавливает в отношении порядка наследования четыре очереди наследников по закону, и к первой очереди относятся дети наследодателя - вне зависимости от того, родились они в браке или вне брака (но отцовство было признано добровольно или установлено судом).

Из вашего письма следует, что до брака с вашей дочерью у вашего зятя родился внебрачный ребенок. Ваш зять официально признал свое отцовство, и это единственный ребенок вашего зятя, так как в браке с вашей дочерью у них не было детей. 

Следовательно, единственными наследниками первой очереди вашего зятя являются ваша дочь и его сын (если у вашего зятя не было других внебрачных, но официально признанных детей). В этом случае если и ваша дочь, и сын вашего зятя выразят желание принять наследство, то они унаследуют имущество вашего зятя, в том числе и квартиру, в равных частях – каждый по половине. И квартира будет зарегистрирована в Земельной книге в качестве их общего имущества.

 

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