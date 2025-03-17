Насколько обоснованны заявления о крахе белорусской экономики? Разбирался Марис Краутманис

«При Лукашенко дефицит белорусского бюджета растет. Растет и дефицит в торговле товарами с зарубежными странами», - говорит Павел Латуска, активист белорусских эмиграционных структур и заместитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, в интервью польскому деловому порталу WNP.PL.

«Иностранный капитал предпочитает не вкладывать деньги в быстро обанкротившийся режим Лукашенко», - отмечает Павел Латуска.

По данным Белорусского статистического комитета, средняя зарплата в Белоруссии в ноябре 2024 года упала до 3 000 польских злотых (715 евро). Больше всего зарплаты упали в столице Минске. Этому сопутствует хронический дефицит государственного бюджета.

С 2020 года все белорусские бюджеты планируется сделать дефицитными. Планы Министерства финансов Белоруссии на будущее предполагают, что такая ситуация сохранится.

Война также ухудшает транзитные позиции страны. Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заявил, что грузоперевозки через Белоруссия за год упали на 30 %. При этом импорт растет быстрыми темпами, в три раза превышая экспорт. Поэтому белорусские власти стремятся продлить запреты. В частности, правительство Лукашенко продлило до конца 2025 года запрет на импорт ряда потребительских товаров, включая пиво, косметику, одежду и обувь, из так называемых недружественных стран. Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии составило 4,2 миллиарда долларов. По данным Национального банка Белоруссии, за девять месяцев 2024 года дефицит счета текущих операций составил 1,8 миллиарда долларов США. Это почти в два раза больше, чем в январе-сентябре 2023 года. Дефицит текущего счета означает, что капитал стремительно бежит из Белоруссии.

Даже официальная статистика фиксирует значительное сокращение иностранных инвестиций в Белоруссия.

Нет оснований считать, что белорусский оппозиционер оперирует неверными цифрами и фактами, интервью информативно и интересно, но не стоит забывать, что это оппозиционер, который горячо желает скорейшего краха власти Лукашенко. Однако желания не всегда означают их скорую реализацию. Маловероятно, что белорусская экономика перестанет функционировать завтра к завтраку.

В Белоруссии растет отрицательный баланс между импортом и экспортом, что можно интерпретировать как бегство капитала из страны, но в Латвии, например, он хронически отрицательный всегда и во все времена. Сам по себе баланс импорта-экспорта не является решающим показателем для диагностики экономики страны.

Дефицит бюджета также не является решающим фактором. В Латвии он не превышает допустимых Евросоюзом 3% бюджета, но нельзя сказать, что в следующем году он не будет выше, поскольку Европе необходимо выделять больше денег на оборону.

Мировые СМИ внимательно следят за каждым словом президента США Дональда Трампа, за реакцией Владимира Путина, за словами Владимира Зеленского, за высказываниями европейских лидеров. Мировые биржи реагируют дикими скачками индексов, услышав в заявлениях Дональда Трампа, во-первых, что-то оптимистичное, во-вторых, что-то угрожающее. Александр Лукашенко тем временем старается свести свое участие в этих безумных перипетиях к минимуму, чтобы белорусскую экономику не трясло так сильно, как следовало бы.

В первые дни масштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Белоруссия позволила российской армии использовать свою территорию, но впоследствии Россия атаковала только через собтсвенную границу с Украиной. Поэтому санкционный пресс Лукашенко Западом сравнительно более слабый, чем Путина.

Конечно, белорусская экономика сильно связана с российской, но все процессы в Белоруссии происходят с опозданием, по инерции, а иногда и совсем по-другому.

Белорусская экономика в гораздо большей степени регулируется государством - до сих пор существуют колхозы для фермеров, коммерсанты во всех отраслях вынуждены подчиняться государственным нормам по тарифам и ценам. В России же экономика гораздо больше интегрирована в глобальные рыночные процессы и отчаянно пытается скакать на двух лошадях - сохранять атрибуты рыночной экономики и развивать военную экономику, в которой военно-промышленный комплекс подчиняется планированию.

Главная проблема России заключается в том, что ей приходится печатать много-много рублей, чтобы платить солдатам, которые отправляются в Украину для «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны. Это создает инфляцию, которую Центральный банк России (ЦБ РФ) отчаянно пытается снизить с помощью финансовых манипуляций. Между тем белорусская армия не ведет прямых боевых действий в Украине и не имеет такой необходимости.

Отсутствие скачков белорусского рубля парадоксально, поскольку «долларизация» экономики в этой стране гораздо выше, чем в России.

Белорусской оппозиции придется подождать до полного банкротства экономики. Белоруссия - страна своеобразная, с диктаторским политическим режимом и ярко выраженным социалистическим экономическим режимом. Она очень зависима от событий в России, но не факт, что все сразу произойдет так же, как в России. Теоретически такой режим может просуществовать долгое время, если не произойдет серьезных потрясений. Так что следует думать, что пока Россия продолжает подпирать Белоруссия, Лукашенко может не волноваться», - заключает автор.