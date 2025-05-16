Нам, латышам, в какой-то момент придется покинуть эту территорию: Рудзитис (ВИДЕО)

«Ни в одном из планов Бога не написано, что мы, латыши, будем владеть этой землей вечно. 2500 лет назад здесь был двухкилометровый слой льда, и когда-нибудь он снова будет. Это значит, что нам по тем или иным причинам придется мигрировать. Какая-то причина заставит нас в какой-то момент покинуть эту территорию. Сейчас в других регионах такая же ситуация. Идет борьба за территории и ресурсы. Это происходит всегда. И тогда возникает вопрос, кто имеет право жить?» — задает риторический вопрос В. Рудзитис.