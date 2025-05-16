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Нам, латышам, в какой-то момент придется покинуть эту территорию: Рудзитис (ВИДЕО)

Редакция PRESS 16 мая, 2025 10:22

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Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».

«Ни в одном из планов Бога не написано, что мы, латыши, будем владеть этой землей вечно. 2500 лет назад здесь был двухкилометровый слой льда, и когда-нибудь он снова будет. Это значит, что нам по тем или иным причинам придется мигрировать. Какая-то причина заставит нас в какой-то момент покинуть эту территорию. Сейчас в других регионах такая же ситуация. Идет борьба за территории и ресурсы. Это происходит всегда. И тогда возникает вопрос, кто имеет право жить?» — задает риторический вопрос В. Рудзитис.

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Так чьё Абрене? Представителей «Нового единства» смутил провокационный вопрос. ВИДЕО

Выбор редакции 10:30

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В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге. 

В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге. 

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Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы

Важно 10:29

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Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.

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Уже с этой субботы: в Риге начнет работу ночной общественный транспорт

Новости Латвии 10:23

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В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

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Европе нужно сосредоточиться на Европе, а не дёргать Китай за усы: The American Conservative

Важно 10:23

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"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.

"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.

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Абу Мери о сокращении бюджета Минздрава: ни цента!

Новости Латвии 10:14

Новости Латвии 0 комментариев

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

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