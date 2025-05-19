Налоги, льготы, декларации: что изменилось для налогоплательщиков

Обязательная декларация

Кому надо поспешить?

Годовую декларацию о доходах, полученных в 2024 году, до 1 июня 2025-го должны подать некоторые жители Латвии – те, которые не получают постоянную зарплату у своего работодателя как наемные рабочие или имеют другие доходы кроме этих.

Служба госдоходов (VID) уточняет категории налогоплательщиков – резидентов Латвии, которые осуществляли экономическую деятельность:

* они являются владельцами индивидуального бизнеса или фермы;

* они сдавали в аренду или лизинг свою недвижимость;

* они получили доход от профессиональной деятельности;

* они получили доход за рубежом, в том числе моряки, работавшие на судне в международных перевозках. Декларацию не нужно подавать, если с заработной платы в другом государстве — члене Европейского союза уже был уплачен налог, аналогичный латвийскому подоходному налогу на жителя;

* они получили не облагаемый налогом доход, общая сумма которого превышает 10 000 евро в год, — например, доход от продажи движимого и недвижимого имущества. Этот доход должен быть указан в декларации о подоходном налоге за тот год, в котором он был получен;

* они получили доход, облагаемый налогом по ставке 10%, например:

- доходы от сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества,

- доходы от реализации растущего леса или древесины, если налог не удерживается по месту выплаты дохода;

* они получили иные налогооблагаемые доходы, с которых не был удержан налог по месту выплаты дохода, например подарки, полученные от физических лиц, на сумму свыше 1 425 евро, или с которых обязаны платить подоходный налог физических лиц в связи с применением прогрессивных налоговых ставок:

- 20% — от дохода до 20 004 евро;

- 23% — от дохода от 20 004 евро до 78 100 евро;

- 31% — с дохода свыше 78 100 евро;

к доходам которых применяется годовой дифференцированный необлагаемый минимум.

V Добровольная декларация

Добровольная годовая декларация о подоходном налоге и поправки к ней могут быть поданы за три предыдущих года.

Декларацию за 2024 год можно подать с 1 марта 2025 года по 23 июня 2028-го.

А декларацию за 2021 год еще можно подать до 23 июня 2025-го...

Для получателей гонораров

Продлён специальный налоговый режим

Для получателей гонораров продлен специальный налоговый режим – на период до 31 декабря 2027 года.

Получатели гонораров могут не регистрироваться в качестве субъектов экономической деятельности, но плательщик дохода должен удерживать налог в размере 25% (это включает подоходный налог с физических лиц и государственные взносы социального страхования) по месту выплаты дохода.

V Продлен период государственной помощи как аналога освобождения от уплаты налога.

До 2029 года продлен срок, в течение которого суммы, выплачиваемые в качестве государственной помощи сельскому хозяйству или как поддержка Европейского союза в области сельского хозяйства и развития сельских районов, не включаются в налогооблагаемые доходы.

В не облагаемые налогом доходы в 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годах не будут включены и другие аналогичные выплаты поддержки для сохранения биоразнообразия из государственных средств и европейских фондов, включая выплаты для поддержки проекта "Управление и обслуживание охраняемых территорий Natura 2000»...

Подарки и поощрения

Увеличение необлагаемого минимума

Увеличена не облагаемая налогом сумма для работодателя — с 250 до 500 евро – при выплате сотруднику пособий на похороны и по случаю рождения ребенка, причем за каждого рожденного ребенка.

А на подарки от работодателя – от 15 до 100 евро в год...

Наши налоги

Подоходный и социальный

Какие налоги высчитываются с заработной платы? С 1 января этого года при расчете налога из заработной платы учитываются:

* обязательные взносы государственного социального страхования работника (10,5%);

* месячный необлагаемый минимум, если работодателю была представлена налоговая книжка;

* льготы, если работодателю представлена налоговая книжка заработной платы,

и с оставшейся суммы высчитывается подоходный налог (IIN) – 25,5%...

Необлагаемый минимум

Введён единый для всех

Отменен дифференцированный необлагаемый минимум. С 2025 года порядок определения применимого необлагаемого минимума зависит от уровня дохода.

Установлен единый (фиксированный) необлагаемый минимум независимо от размера дохода — 510 евро в месяц в 2025 году.

Далее планируется постепенно повышать эту планку:

* 550 евро в месяц – в 2026 году;

* 570 евро в месяц – в 2027 году.

Годовой необлагаемый минимум представляет собой сумму необлагаемых минимумов за все месяцы года. В свою очередь, к ежемесячному (годовому) налогооблагаемому минимуму применяется ежемесячный (годовой) необлагаемый минимум.

Ежемесячный не облагаемый налогом минимум применяется каждый месяц в одном из мест получения дохода — там, где представлена налоговая книжка на заработную плату.

Работодатель будет применять единый ежемесячный не облагаемый налогом минимум независимо от суммы дохода брутто, если была представлена налоговая книжка на заработную плату. Ее работник предоставляет одному из работодателей для применения не облагаемого налогом минимума.

Работник может не воспользоваться правом необлагаемого минимума и применить его, подавая годовую декларацию о доходах – за все 12 месяцев, и получить перерасчет переплаченного налога, если такой образуется.

Новый порядок применения единой налоговой ставки и введение единого необлагаемого минимума упростили расчет налога на заработную плату, — уточняет Служба госдоходов...

Изменения налоговых ставок

Было три — стало две

Ранее применявшиеся налоговые ставки (20%, 23% и 31%) с 2025 года заменены двумя – 25,5% и 33%. Прогрессивные ставки налога с годового налогооблагаемого дохода:

- 25,5% — при годовом доходе, не превышающем 105 300 евро;

- 33% — при годовом доходе свыше 105 300 евро.

* Прогрессивные ставки IIN 25,5% и 33% применяются ко всем годовым доходам налогоплательщиков, к которым законом предусмотрено применение прогрессивной ставки:

- доход от трудовой деятельности по найму;

- доход от экономической деятельности;

- доход от интеллектуальной собственности, выплачиваемый организацией коллективного управления и т. д.

* Прогрессивная ставка, как и ранее, не применяется к доходам от капитала, в том числе от прироста капитала, доходам от оплачиваемой работы спортсменов и другим видам доходов, предусмотренных законом.

* Если работник не платит социальные взносы в Латвии (взносы делает в системе социального страхования другой страны) и ежемесячный доход от оплачиваемой работы превышает 8 775 евро (т. е. 1/12 от 105 300 евро), то к части ежемесячного дохода, которая превышает 8 775 евро, работодатель (плательщик дохода) применяет ставку в 33%.

* Ставка в 25,5% применяется Государственным агентством социального страхования при выплате пособий по болезни и пенсий...

Социальное страхование

Максимальный объект взносов

* Максимальный размер объекта взносов обязательного социального страхования установлен законом «О государственном социальном страховании».

На 2025, 2026 и 2027 годы максимальный размер объекта обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных взносов установлен в размере 105 300 евро в год.

* Минимальный объект взносов соцстрахования устанавливается в зависимости от размера минимальной зарплаты. В 2025 году – 2 220 евро в квартал.

* Обязательные взносы государственного социального страхования в 2025 году. Основная ставка — 34,09% от заработной платы сотрудника, из которых 10,50% выплачивается из зарплаты работника, а 23,59% перечисляет государству работодатель...

(!) Больше информации – на портале Службы госдоходов: vid.gov.lv.

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА