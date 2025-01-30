Заявление airBaltic:

"Lufthansa Group приобретает миноритарную долю в airBaltic

Министерство транспорта Латвийской Республики, национальная авиакомпания airBaltic и Lufthansa Group объявляют о подписании договора, предусматривающего инвестиции Lufthansa Group в размере 14 млн евро для приобретения миноритарной доли. Это также обеспечит инвестору место в совете авиакомпании.

В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемые акции, эквивалентные 10% доли. Они будут выпущены по подписной цене 14 млн евро. В дальнейшем, после потенциального IPO airBaltic, эти акции будут конвертированы в обычные акции. Доля Lufthansa Group после IPO будет определяться рыночной ценой, но при этом останется не менее 5% капитала airBaltic.

Сделка является продолжением уже существующего стратегического партнёрства между Lufthansa Group и airBaltic. В рамках соглашения Lufthansa Group также назначит представителя в совет директоров airBaltic. Завершение сделки ожидается во втором квартале 2025 года после рассмотрения антимонопольными органами.

Сделка обеспечит airBaltic дополнительное финансирование и поддержит её планы по расширению, включая увеличение контрактов на wet lease (лизинг с экипажем), а также подтвердит ведущие рыночные позиции и уникальную гибридную бизнес-модель airBaltic.

Эта сделка укрепляет роль Lufthansa Group как стратегического партнёра airBaltic".

Заявление Lufthansa:

"Lufthansa Group укрепляет партнёрство по wet lease с airBaltic

10% акций airBaltic в виде конвертируемых ценных бумаг

Инвестиции в улучшение клиентского сервиса, стабильность и гибкость сети Lufthansa Group

Сделка основана на существующем соглашении по wet lease

Завершение ожидается во втором квартале текущего года

Lufthansa Group подписала соглашение о приобретении конвертируемых акций, соответствующих 10% доле в латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Акции будут выпущены по подписной цене 14 млн евро. Кроме того, Lufthansa Group получит место в наблюдательном совете airBaltic.

Конвертируемые акции будут преобразованы в обычные в случае IPO airBaltic. Размер пакета акций будет определяться рыночной ценой IPO, при этом Lufthansa Group сохранит не менее 5% доли.

Эта сделка основана на действующем соглашении по wet lease между Lufthansa Group и airBaltic и направлена на укрепление роли airBaltic как стратегического партнёра Lufthansa Group. Расширяя это коммерческое сотрудничество, Lufthansa Group сможет повысить качество своей маршрутной сети и расширить рынки. Также планируется дальнейшее развитие услуг wet lease в соответствии с пожеланиями клиентов.

Завершение сделки ожидается во втором квартале текущего года и подлежит антимонопольной проверке.

Недавно контракт по wet lease между Lufthansa Group и airBaltic был продлён ещё на три года. Это партнёрство позволяет гибко размещать до 21 дополнительных самолётов Airbus A220-300 летом и до 5 зимой на различных узлах Lufthansa Group. Таким образом, группа получает больше возможностей для удовлетворения повышенного спроса в летний сезон.

Использование дополнительной мощности airBaltic поможет гибче обслуживать востребованные направления в маршрутной сети. Это также улучшит качество и стабильность соединений с межконтинентальными рейсами авиакомпаний Lufthansa Group.

airBaltic — крупнейшая авиакомпания Латвии с базой в Риге. Её флот насчитывает 50 современных и топливосберегающих Airbus A220. Lufthansa Group сотрудничает с airBaltic с 2019 года, считая её надёжным и ценным партнёром".

В тоже время в социальной сети «X» началось обсуждение причин и обстоятельств, по которым ни один представитель Lufthansa не принял участия в пресс-конференции, посвященной сделке с airBaltic. Более того, на фотографиях видно, что лица представителей Латвии не излучают радости — скорее, эти люди выглядят очень грустными.