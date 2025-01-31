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Надо ли получать разрешение от брата на продажу дома, если он задекларирован в нем?

«Семь секретов» 31 января, 2025 14:05

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мы с братом жили в доме мамы и там же были задекларированы. Потом брат женился, купил себе дом в другом месте, и, когда мама умерла, он отказался наследовать свою половину, поэтому я получил весь дом как единственный наследник. Теперь я хочу его продать, чтобы купить квартиру. Но брат так и остался задекларированным по адресу теперь уже моего дома. Скажите, я могу продать дом, если брат там задекларирован? Надо ли мне получить от него разрешение, чтобы продать дом, если он там задекларирован?"

Декларирование места жительства — важный аспект правовых отношений между гражданами и государственными органами. Однако в процессе продажи недвижимости регистрация другого лица по адресу недвижимости может иметь определенные последствия.

Декларирование места жительства и его юридические последствия

По своей сути целью закона «О декларировании места жительства» является обеспечение доступности каждого человека в правовых отношениях с государством и органами местного самоуправления. Это необходимо для обеспечения эффективности административных и юридических процессов, а также для того, чтобы государственные и местные органы власти могли общаться с лицом, доставлять официальные уведомления, предоставлять услуги и выполнять другие обязательства, связанные с их правовыми отношениями.

Часть вторая статьи 2 указанного выше закона устанавливает, что факт декларирования места жительства сам по себе не создает гражданско-правовых обязательств. Гражданско-правовые отношения, такие как вопросы собственности, договорные обязательства или другие частные отношения, возникают только при заключении конкретных гражданско-правовых договоров или соглашений между сторонами.

Поэтому, если между вами и братом не было заключено какое-то соглашение, ограничивающее ваше право на продажу дома, то вам не надо получать его согласие на продажу дома, являющегося вашей собственностью.

Права собственника недвижимости

В свою очередь, согласно положениям статьи 1036 Гражданского закона, собственность предоставляет исключительно собственнику право полного обладания вещью, поэтому он может свободно распоряжаться своей собственностью, если это право не ограничено законом или иными правовыми нормами - например, требованиями по охране окружающей среды или определенными строительными нормами и другими правовыми ограничениями.

Это означает, что собственник имеет право, помимо прочего, продать или передать свою собственность любым другим лицам по своему усмотрению в соответствии с условиями и порядком, установленными законом. 

Как аннулировать декларацию другого лица 

Следовательно, в вашей ситуации декларация брата по адресу вашего дома не препятствует вам, как собственнику, продать дом. Тем не менее, если ваш брат остается задекларированным по адресу дома, это может создать определенные неудобства для потенциальных покупателей, поскольку наличие задекларированного лица в доме может восприниматься как юридическая неопределенность.

Это может снизить привлекательность дома при продаже и, как следствие, его продажную стоимость. Поэтому, прежде чем продавать дом, рекомендуем вам договориться с братом о том, чтобы он сменил адрес декларации. 

Если по какой-то причине договориться с братом не удастся, вы можете самостоятельно аннулировать его декларацию, обратившись в самоуправление с письменной просьбой аннулировать его заявленное место жительства, поскольку он там не проживает.

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