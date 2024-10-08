Над лесом кружат дроны: кто и зачем запускает их в глуши?

LVM управляет 94 мостами и 206 водопропускными трубами большого диаметра по всей Латвии. Чтобы обеспечить содержание этих объектов, специалисты осматривают их дважды в год - весной и осенью.

С помощью беспилотных летательных аппаратов оценивается состояние сооружений. В ходе осмотра ведется фотосъемка. Так что, заметив в лесу беспилотник, не пугайтесь. Он работает на благо LVM! К примеру, мониторит крупные гнезда птиц, проводит сбор данных при инвентаризации леса после пожаров и ураганов, обследует дренажные системы и даже труднодоступные плотины бобров. А еще – собирает данные о короедах.

480 сотрудников LVM уже получили лицензию на управление беспилотными летательными аппаратами.