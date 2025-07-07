Начало конца? ХАМАС утратил контроль над большей частью Газы, признался старший офицер группировки

Подполковник ХАМАС на условиях анонимности рассказал Би-би-си в нескольких голосовых сообщениях, что система командования и управления ХАМАС рухнула под израильскими ударами, которые почти полностью уничтожили политическое, военное и силовое руководство группировки.

Этот офицер был ранен в первую неделю войны, которая началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и больше не возвращался в строй по состоянию здоровья.

В сообщениях офицер рисует картину внутреннего распада ХАМАС и почти полного краха правопорядка в секторе Газа, которым группировка управляла до конфликта.

«Давайте будем реалистами — от структуры безопасности почти ничего не осталось. Большая часть руководства, около 95%, теперь мертвы… Все активные деятели убиты», — сказал он.

«Так что же мешает Израилю продолжать эту войну? Логически, она должна продолжаться до конца. Для этого есть все условия: Израиль имеет преимущество, мир молчит, арабские режимы молчат, преступные банды повсюду, общество рушится», — говорит офицер.

В сентябре прошлого года тогдашний министр обороны Израиля заявил, что «ХАМАС как военное формирование больше не существует», и что группировка занимается партизанской войной.

По словам офицера, ХАМАС попытался перегруппироваться во время 57-дневного прекращения огня с Израилем в начале этого года, реорганизовав свои политические, военные и правоохранительные органы.

Но с тех пор, как Израиль в марте прекратил перемирие, он начал наносить удары по оставшимся командным структурам ХАМАС.

«Что касается ситуации с безопасностью, позвольте мне прояснить: она полностью развалилась. Полностью исчезла. Нет никакого контроля нигде», — сказал он.

«Самый мощный аппарат безопасности ХАМАС (Ансар) — комплекс, который ХАМАС использовал для управления Газой — разграблен. Люди разграбили офисы, растащили все — матрасы, даже оцинкованные панели — и никто не вмешался. Ни полиция, ни охрана», — рассказал офицер.

По словам собеседника Би-би-си, следствием вакуума власти стало то, что повсюду расплодились банды и вооруженные кланы.

«Они могли остановить вас, убить вас. Никто не вмешался бы. Любой, кто пытался действовать самостоятельно, например, организовать сопротивление ворам, подвергался бомбардировкам со стороны Израиля в течение получаса».

«Итак, ситуация с безопасностью нулевая. Контроль ХАМАС нулевой. Нет руководства, нет командования, нет связи. Зарплата задерживается, а когда она приходит, ее мало на что можно потратить. Некоторые погибают, просто пытаясь ее забрать. Это полный крах», — рассказал собеседник Би-би-си.

26 июня по меньшей мере 18 человек погибли, когда израильский беспилотник нанес удар по полицейскому подразделению ХАМАС в штатском, пытавшемуся установить контроль над рынком в Дейр-эль-Балахе, продавцов которого ХАМАС, по рассказам очевидцев и медиков, обвинял в завышении цен и продаже разграбленной помощи.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по «нескольким вооруженным террористам», принадлежащим к силам внутренней безопасности ХАМАС.

По словам офицера, в этом вакууме на власть стали претендовать шесть вооруженных группировок, связанных с могущественными местными кланами.

Эти группировки имеют доступ к деньгам, оружию и людям и действуют по всей Газе, но в основном на юге.

Одну из них возглавляет Ясир Абу Шабаб. Он привлек внимание Палестинской администрации, базирующейся на оккупированном Западном берегу и соперничающей с ХАМАС, а также региональных игроков, особенно после того, как Израиль подтвердил в прошлом месяце, что поставляет ему оружие.

Офицер рассказал, что ХАМАС назначил большую награду за голову Абу Шабаба, опасаясь, что он может стать объединяющей фигурой для многочисленных врагов группировки.

«Обычного вора ХАМАС проигнорировал бы. Люди голодны, и [боевики] не хотят провоцировать еще больший хаос. Но этот человек — если бойцы ХАМАС найдут его, то могут вместо израильских танков пойти в атаку на него», — говорит собеседник Би-би-си.

Источники в Газе сообщали Би-би-си, что Абу Шабаб договаривается с другими вооруженными группировками о формировании объединенного совета, целью которого будет свержение ХАМАС.

Бывший сотрудник палестинской службы безопасности рассказал Би-би-си, что организация Абу Шабаба набирает силу.

«Группировка Абу Шабаба похожа на сироту, которого все захотят усыновить, если ему удастся подорвать власть ХАМАС», — сказал этот человек, который сейчас живет в Каире.

«Публично все стороны отрицают связи с вооруженными группами в Газе. Но Абу Шабаб трижды встречался с высокопоставленным палестинским разведчиком и отправлял заверения египтянам через родственников на Синае», — утверждает он.

Собеседник Би-би-си также сказал, что Абу Шабаб «поддерживает хорошие связи с лагерем Мохаммада Дахлана». Дахлан — бывший начальник службы безопасности Газы, который живет в изгнании с тех пор, как 15 лет назад поссорился с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Офицер безопасности ХАМАС предупредил, что группировка «готова сделать все», чтобы устранить Абу Шабаба, не из-за его нынешней военной мощи, а из страха, что он может стать символом, вокруг которого сплотятся все противники ХАМАС.

«В течение 17 лет ХАМАС наживал врагов повсюду. Если кто-то вроде Абу Шабаба сможет сплотить эти силы, это может стать для нас началом конца», — говорит он.

В то время как Газа все больше погружается в беззаконие, а банды захватывают целые кварталы, ХАМАС оказывается не только под израильским огнем, но и все больше окружен соперниками изнутри.