На всех не хватит? Ещё один латвиец крупно выиграл в лотерею

Простому водителю автобуса из Смилтене невероятно повезло. Победитель говорит, что это его второй значимый выигрыш в лотерею. «Некоторое время назад я выиграл 1500 евро в бонусной игре SuperBingo, но впервые выиграл тысячи», — говорит он.

Вторник – успешный день недели для мужчины, о чем также свидетельствует крупный выигрыш в 100 000 евро в лотерее Centenary Lottery.

«По вторникам я покупал числовые лотереи — Eurojackpot, Vikinglotto, SuperBingo и, конечно же, всеми любимую Centenary», — рассказывает мужчина. "20. В августе я купил в iLOTO три Centenaries, чтобы зарегистрировать несчастливые лотерейные билеты для бонусной игры. Поэтому больших надежд на крупный выигрыш у меня не было. Я соскреб первый билет — 5 евро, второй — 100 000 евро».

«Хорошо, что я сидел в беседке, а то бы упал от радости и удивления», — смеется счастливчик. Андрис и его жена несколько раз пересчитали выигрышные нули, пока не поверили, что удача улыбнулась.

Победитель любит ловить рыбу, но из-за работы ему не удается часто заниматься своим хобби. «Счастливым символом, под которым я обнаружил крупный выигрыш, был плавающий символ. Я думаю, это знак, что пора порыбачить», — говорит он с улыбкой.

У победителя есть множество идей, как потратить выигрыш в 100 000 евро – на обустройство дома, путешествия и подарки внукам.