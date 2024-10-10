"Конечно, мы должны быть толерантными к любому нормальному, понимающему человеку, но что касается миграционной политики Латвии, мне бы очень хотелось узнать - кто эти люди и на каком правовом основании они здесь?", - говорит Пабрикс.

«Они приехали и остаются в Латвии в относительно большом количестве. Я подозреваю, что здесь что-то не совсем соответствует закону или что-то не соблюдается... Потому что я не слышал, чтобы у нас была такая политика немца Шольца или какая-то другая политика, чтобы мы сказали, что теперь мы хотим видеть здесь 10 000 иммигрантов из Индии или из какой-то другой страны. Я не слышал ничего подобного! Они не похожи на студентов... Ну, может быть, есть и такие, но в последнее время их число действительно довольно велико», - жалуется Пабрикс.

Он призвал провести настоящее расследование миграционной политики Латвии - кто приезжает, откуда приезжает и кто эти люди, чтобы понять, почему в последнее время в нашей стране растет число граждан третьих стран.

На вопрос телеведущей: "Не слишком ли мы медлим в этом вопросе?". Пабрикс ответил: «Мы везде слишком медлительны! Потому что мы создали систему бюрократии, которая просто обвиняет, бумага на бумаге, или никто не проявляет инициативу, потому что боится, что его за это накажут», - добавил Пабрикс.

Напомним, что Артис Пабрикс был министром обороны в то время, когда разгорелся скандал с закупкой продовольствия для латвийской армии. Получившая тогда контракт на 220 миллионов евро компания Zītari LZ возглавлялась Модрисом Супе, который ранее жертвовал партии бывшего министра обороны Артиса Пабрикса («Развитие/За!») в общей сложности 4,5 тысячи евро.