На Солнце произошла сверхмощная вспышка: снова ждем северное сияние

Из-за этого магнитные бури которые начали «мучать» Землю еще вчера, могут не утихать в течение нескольких дней и стать настоящим кошмаром для людей метеозависимых.

Хорошая новость – на протяжении всех выходных можно будет увидеть северные сияния. В том числе – в наших широтах.

По данным ученых, магнитная буря, начавшаяся 4 октября в 12.00 (по латвийскому времени), достигнет своего пика к 18.00. Сильная магнитная буря ожидается 5 и 6 октября. По предварительным прогнозам, она утихнет лишь 7 октября.

Врачи советуют в период магнитных бурь хорошо высыпаться, соблюдать норму физической активности, не переедать и не злоупотреблять алкоголем, а также пить достаточное количество воды. Тогда, уверяют медики, вы будете в тонусе и не почувствуете слишком большого влияния магнитных бурь.

Условия для наблюдения северных сияний на протяжении всех выходных будут благоприятными. Сейчас – лучшее время для планирования наблюдений за небом, чтобы увидеть одно из самых красивых природных явлений на нашей планете!