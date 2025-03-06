На посту министра благосостояния утвержден Узулниекс

За Узулиенкса проголосовали 72 депутата, против были 16 депутатов Сейма.

Узулниекс родился в 1986 году. Получил профессиональную степень бакалавра по публичному праву и квалификацию юриста в Латвийской полицейской академии, а в высшей школе бизнеса "Turība" получил профессиональную степень магистра по управлению предпринимательской деятельностью и квалификацию руководителя предприятий и учреждений.

По информации на сайте Центральной избирательной комиссии, Узулниекс также занимает должность члена правления в обществе "Sporto Latvija" и работает в политической партии "Латвийский крестьянский союз" в качестве координатора рижских отделений.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).