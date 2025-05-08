Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

«На пенсии ощутила свободу, пока не пришли первые счета»: исповедь латвийской пенсионерки (1)

© Lsm.lv 8 мая, 2025 18:56

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

В Латвии более 60 тысяч пенсионеров продолжают трудиться, что отражает как социальные, так и экономические реалии страны. Многие из них не только хотят оставаться активными на рынке труда, но и вынуждены работать, чтобы покрывать базовые потребности. Как показывает практика, пенсия часто оказывается недостаточной для нормальной жизни, особенно в условиях растущих цен на жильё и услуги, рассказывает передача «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Елене 67 лет — она одна из работающих пенсионеров, чья история ярко иллюстрирует эту реальность. Выйдя на пенсию три года назад, она вначале ощущала полную свободу. «Это было ровно месяц, пока не пришла первая квитанция о квартплате и других расходах», — поделилась она.

Радость, что с выходом на пенсию появится много времени для себя и семьи, отошла на второй план:

«В конце месяца я прямо вспоминала студенческое время, когда приходилось очень даже экономить, считать каждую копеечку».

Елена не скрывает, что её пенсия в 670 евро не позволяет ей жить беззаботно: «На данный момент мне этого не хватает».

Елена  приняла решение вернуться на работу, хотя работает она неполный рабочий день. По специальности она инженер, но после выхода на пенсию устроилась на работу в сферу обслуживания. Ради работы Елене часто приходится жертвовать временем, предназначенным  для своей семьи: «Я стараюсь подрабатывать хотя бы на полставки, потому что в полную силу, в полную ставку я бы уже, наверное, не смогла.

Часто думаешь о том, когда же уделить время семье, детям и внукам. Но если не сейчас, то когда? А ведь работать тоже нужно. Палка о двух концах получается», — признаётся она. Елена также делится своими мыслями о социальной жизни пенсионеров. «Спустя два месяца я поняла, что какая-то тишина становится назойливой, скучно, ни книги, ни театра. Очень хочется общения и активной жизни среди людей», — говорит она. «Я не знаю, как можно навсегда уйти, мне будет очень скучно».

Здоровье также становится вызовом для работающих пенсионеров. «Здоровье у меня хорошее, но надо за ним следить. Когда работаешь, следить за здоровьем не получается», — замечает Елена. Она часто покупает витамины и медикаменты, чтобы поддерживать себя в форме.

Трудности есть, но главное, чего Елена не понимает– это совсем другое отношение в современном обществе, особенно среди молодежи, к работе, как таковой. Но, несмотря на трудности, она остаётся оптимисткой и мечтает о путешествиях: «Я много путешествовала и надеюсь продолжить. Очень важно показать детям и внукам места, где я уже побывала».

Елена считает, что работа — это не только необходимость, но и путь к активной жизни:

«Я считаю, что работа нас держит в тонусе. Никогда не отчаивайтесь. Если что-то не нравится на одной работе, нужно поискать что-то другое».

В заключение Елена делится своим кредо: «Желание жить и желание, как можно дольше оставаться молодой».

Её история — это живое свидетельство о том, что работающие пенсионеры могут быть не только активными, но и счастливыми, несмотря на все трудности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 32 реакций
Комментарии (1) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем (1)

Бизнес 20:33

Бизнес 1 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (1)

Важно 20:25

Важно 1 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что? (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки (1)

Важно 20:11

Важно 1 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки» (1)

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 1 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать