Елене 67 лет — она одна из работающих пенсионеров, чья история ярко иллюстрирует эту реальность. Выйдя на пенсию три года назад, она вначале ощущала полную свободу. «Это было ровно месяц, пока не пришла первая квитанция о квартплате и других расходах», — поделилась она.

Радость, что с выходом на пенсию появится много времени для себя и семьи, отошла на второй план:

«В конце месяца я прямо вспоминала студенческое время, когда приходилось очень даже экономить, считать каждую копеечку».

Елена не скрывает, что её пенсия в 670 евро не позволяет ей жить беззаботно: «На данный момент мне этого не хватает».

Елена приняла решение вернуться на работу, хотя работает она неполный рабочий день. По специальности она инженер, но после выхода на пенсию устроилась на работу в сферу обслуживания. Ради работы Елене часто приходится жертвовать временем, предназначенным для своей семьи: «Я стараюсь подрабатывать хотя бы на полставки, потому что в полную силу, в полную ставку я бы уже, наверное, не смогла.

Часто думаешь о том, когда же уделить время семье, детям и внукам. Но если не сейчас, то когда? А ведь работать тоже нужно. Палка о двух концах получается», — признаётся она. Елена также делится своими мыслями о социальной жизни пенсионеров. «Спустя два месяца я поняла, что какая-то тишина становится назойливой, скучно, ни книги, ни театра. Очень хочется общения и активной жизни среди людей», — говорит она. «Я не знаю, как можно навсегда уйти, мне будет очень скучно».

Здоровье также становится вызовом для работающих пенсионеров. «Здоровье у меня хорошее, но надо за ним следить. Когда работаешь, следить за здоровьем не получается», — замечает Елена. Она часто покупает витамины и медикаменты, чтобы поддерживать себя в форме.

Трудности есть, но главное, чего Елена не понимает– это совсем другое отношение в современном обществе, особенно среди молодежи, к работе, как таковой. Но, несмотря на трудности, она остаётся оптимисткой и мечтает о путешествиях: «Я много путешествовала и надеюсь продолжить. Очень важно показать детям и внукам места, где я уже побывала».

Елена считает, что работа — это не только необходимость, но и путь к активной жизни:

«Я считаю, что работа нас держит в тонусе. Никогда не отчаивайтесь. Если что-то не нравится на одной работе, нужно поискать что-то другое».

В заключение Елена делится своим кредо: «Желание жить и желание, как можно дольше оставаться молодой».

Её история — это живое свидетельство о том, что работающие пенсионеры могут быть не только активными, но и счастливыми, несмотря на все трудности.