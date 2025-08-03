На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова

На российском полуострове Камчатка в субботу, 2 августа, начал извергаться вулкан Крашенинникова. В 19.50 мск из него произошел выброс пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря (по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения) или на высоту 6 километров (по данным Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю). Высота самого вулкана составляет 1856 метров.

"Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", - указали в МЧС.

Вулкану Крашенинникова присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает повышенную угрозу для полетов в этом районе из-за выбросов пепла в атмосферу. МЧС России также рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать восхождения.

Вулкан Крашенинникова извергается впервые за все время, что за ним наблюдают ученые.

На Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение

20 июля в океане у побережья полуострова было зафиксировано пять подряд землетрясений магнитудой до 7,6. 30 июля произошло еще одно, сильнейшее с 1952 года - его магнитуда составила, по разным оценкам, 8,7-8,8. При этом продолжалось извержение вулкана Ключевская Сопка высотой 4754 метра.

30 июля было зафиксировано цунами, волны пошли вглубь на расстояние до 200 метров. В Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС, а во всем Камчатском крае - режим повышенной готовности.

31 июля у берегов Камчатки произошло новое землетрясение - на этот раз магнитудой 6,3. За ночь перед этим сейсмологи зарегистрировали более 200 афтершоков.

(Фото - Wikimedia.)