«Мы так превратимся в ходячие банкоматы для полиции»: об идее оплачивать штрафы прямо на месте

Он подчеркнул, что не считает нужным пропагандировать идею «содрать деньги сразу». "Мы должны думать о том, как заработать деньги для экономики, а не о том, как содрать их с населения! А то ведь что происходит: стоит только выйти из машины, как они тут как тут и лепят штраф за парковку! Разве с вами такого не случалось?" - спросил Семенов гостей программы.

"И потом, есть моменты, когда я могу оспорить штраф, но для этого мне нужно время подумать... А что значит «плати немедленно»? Я думаю, такая система заставит их стремиться наложить как можно больше штрафов, поймать вас".

В то же время он признает, что культура вождения в стране оставляет желать лучшего: "Когда вы выезжаете на Калнциема и образуется пробка, в каждой второй или третьей машине кто-то сидит и скроллит что-то в телефоне... Поэтому неудивительно, что происходят аварии», - привел пример Семенов, отметив, что вот в таких случаях все, что сможет сделать полиция, - это сразу же взыскать штраф, если оплата будет произведена банковской картой.

Отметим, что на прошлой неделе появилась новость о том, что Государственная полиция установила в автомобилях POS-терминалы, которые позволяют гражданам быстро оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения сразу после вынесения решения, используя платежную карту.