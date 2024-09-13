«Мы сами со всем разберемся»: Анна Седокова и Янис Тимма разводятся?

"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы увидите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть. Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь разводить ее на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный", – написала Анна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики обратили внимание на то, что Янис Тимма отписался от жены. А через какое-то время высказался публично и сам.
Сначала он опубликовал ролик, в котором показал как с вещами ложится спать за дверью, снабдив его текстом: "Когда отстоял свое мнение у жены". А на вопрос фолловеров резко ответил: "Хватит мне задавать вопросы про мою личную жизнь - мы сами со всем разберемся".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020-го. Этот брак стал третьим для певицы. Общих детей в браке у пары не было.