‘Мы открыты для бизнеса’: ЦРУ ищет новых информаторов

Центральное разведывательное управление США опубликовало онлайн-инструкции на корейском, мандаринском и фарси. В них подробно описаны шаги, которые потенциальные информаторы могут предпринять, чтобы связаться с сотрудниками американской внешней разведки, не подвергая себя опасности.

Инструкции включают способы связаться с ЦРУ на его публичном сайте или в даркнете (части интернета, защищающей личность пользователя). Подобные инструкции на русском Лэнгли разместило два года назад после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Интерес налицо, утверждают в ЦРУ, люди должны чувствовать себя в безопасности, будучи западным источником информации. "Наши усилия на этом фронте были успешными в России, мы хотим убедиться, что граждане других авторитарных режимов знают, что мы открыты", говорится в тексте.

Инструкции представлены в виде текстовых видеороликов и инфографики. Они рассказывают, как использовать VPN для обхода интернет-ограничений и слежки, а также об использовании устройств, препятствующих выявлению пользователя. ЦРУ также призвало потенциальных информаторов использовать частные веб-браузеры и удалять историю своего пребывания в Интернете, чтобы замести следы.

Сообщения на трех языках были размещены в Telegram, YouTube, X, Facebook, Instagram и LinkedIn. Некоторые из названных платформ заблокированы в Китае, Иране и Северной Корее, но доступ к ним можно получить с помощью VPN.

Авторитарные лидеры по всему миру используют интернет как инструмент массовой слежки и способ распространения пропаганды и дезинформации, блокируя сайты и позиции, противоречащие взглядам их правительств.

Так, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран блокируют доступ к Facebook и используют технические инструменты, чтобы контролировать источники информации, к которым обращаются пользователи.

VPN и другие инструменты предлагают способы обойти эту цензуру и слежку. В своих инструкциях для потенциальных источников ЦРУ предупредило аудиторию о жизненной необходимости быть избирательными, поскольку от выбора правильной программы может зависеть их благополучие.

"Используйте VPN-провайдера, штаб-квартира которого не находится в России, Иране, Китае или любой другой стране, считающейся недружественной по отношению к США", - написало агентство в инструкции для пользователей.