«Мы не попрошайки»: вице-президент Еврокомиссии проверит, как дела в приграничных районах Латвии

В силу своей удаленности от центра регионы, находящиеся у внешней границы Европейского Союза (ЕС), страдают от географических, демографических, социально-экономических и структурных недостатков, которые пагубно сказываются на их развитии. С 2022 же года на них влияет еще и война.

Открывая посвященные этим проблемам дебаты в Европарламенте, Рафаэле Фитто вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономику и план восстановления и устойчивости, отметил, что жестокая война РФ против Украины поставила приграничные регионы Финляндии, Балтийских стран и Польши в особенно сложную ситуацию. И хотя ЕС быстро отреагировал, чтобы оказать им поддержку, значительные проблемы сохраняются, поскольку границы, которые когда-то способствовали торговле и созданию рабочих мест, теперь закрыты. В то же время эти регионы сталкиваются с инструментализацией миграции, экономическим спадом и с последствиями от введения санкций.

«Настало время двигаться вперед с дальнейшими конкретными решениями. Вот почему в мои первые две недели на посту одним из моих приоритетов было посещение одного из этих приграничных регионов. Я отправился на пограничный пункт в Финляндии, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. [...] Я своими глазами увидел, как процветающие регионы, построенные на торговле и туризме, теперь сталкиваются с серьезными экономическими последствиями. Серьезные опасения также выявились во время моего недавнего визита в Польшу, и я в ближайшие недели намерен продолжить поездки по другим приграничным регионам, включая в Эстонии, Латвии и Литве», — сказал Фитто.

По словам Фитто, поездки по приграничным регионам помогут понять трудности и проблемы, с которыми они сталкиваются, и определить специальные программы помощи ЕС для их решения.

В поддержку таких специальных программ высказался евродепутат от Латвии Мартиньш Стакис («Прогрессивные»). Он подчеркнул, что соседство со страной-агрессором не несёт прибыли, а привлечение частных инвестиций затруднено. В то же время в приграничных районах Латвии создается Балтийская линия обороны для укрепления восточной границы, которая является границей всего ЕС

«Поэтому, коллеги, мы не попрошайки. Укрепление экономики и благосостояния населения Латгалии, Северной Видземе и других приграничных регионов отвечает интересам всех нас в Европе. Это был бы вклад Европы в ее защиту от агрессора», — сказал Стакис.

Ряд других евродепутатов из стран Балтии, а также Польши, Румынии и Болгарии поддержали создание специальных программ помощи ЕС регионам, расположенным на внешних границах Евросоюза. Евродепутат от Болгарии Андрей Новаков отметил, что для преодоления экономических проблем этих регионов, вызванных войной РФ против Украины, необходимо создать специально для этих целей отведенный европейский фонд финансирования, который евродепутат назвал Восточным инструментом.