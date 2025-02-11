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Это же как нагрешили! Министры массово съехались на освящение «Дома тишины»

© LETA 11 февраля, 2025 13:00

Для настроения 0 комментариев

На минувшей неделе в Лужне Вентспилсского края состоялось торжественное освящение центра духовных практик "Stacija", на котором был широко представлен Кабинет министров Латвии: в рабочий день в Лужню отправились четверо из пятнадцати членов правительства во главе с премьером.

В четверг, 6 февраля, в день голосования в Сейме за нового президента Банка Латвии, в мероприятии по освящению центра духовных практик приняли участие премьер-министр Эвика Силиня, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр образования и науки Анда Чакша и министр финансов Арвилс Ашераденс - все представители "Нового Единства".

Теолог и преподаватель контемпляции, программный директор центра "Stacija" Юрис Рубенис на мероприятии заявил: "Это место создано для того, чтобы каждый, кто ищет более глубокую связь с собой и миром, мог найти покой и вдохновение для духовного роста".

Руководитель центра - Лита Рубене, супруга сына Юриса Рубениса Филиппа Рубениса. Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Элина Лидере, Силиня по пути с рабочего визита в международный радиоастрономический центр в Ирбене, где она встретилась с учеными центра, прибыла в Лужню на открытие "Дома тишины" в центре духовных практик "Stacija", где произнесла речь.

Произнести речь на открытии центра была приглашена и министр образования и науки Анда Чакша, сообщила советник министра по вопросам коммуникации Инга Васильева. Чакше тоже "повезло": на освящение дома и она успела с оказией, так как встречалась с представителями Вентспилсской высшей школы и посещала радиоастрономический центр в Ирбене.

А министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, по словам ее советника по вопросам коммуникации Зане Екабсоне, прибыла на освящение дома в свой обеденный перерыв по дороге со встречи с судьями Курземского районного суда.

Журналистам "Latvijas Avīze" не удалось узнать лишь о том, какую цель преследовал на освящении "Дома тишины" в Лужне министр финансов Арвилс Ашераденс, так как его советник Ласма Трофимова на этот вопрос изданию не ответила.

(Latvijas Avīze)

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