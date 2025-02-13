Чего вы ноете — не стыдно? Херманис о жалобах на Трампа

-Сегодня утром везде читаю, как латвийские мужики ноют и плачутся, что США наверное больше не хотят защищать Европу. В первую очередь, однако, хорошо бы самим начать что-то делать со своей внешней и внутренней безопасностью. И зачем защищать тех, кто не собирается защищаться?

Когда два года назад я призвал заминировать всю нашу восточную границу, те же самые плаксы надо мной смеялись.

Евросоюз (440 миллионов, собственное ядерное оружие) обиделся и намекнул, что США (360 миллионов), возможно, не захотят защищать их от России (140 миллионов).

Вам не стыдно?