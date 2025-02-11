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Агата Муцениеце теперь в эротическом шоу: «И это мать двоих детей?»

СтарХит 11 февраля, 2025 09:17

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Не секрет, что Агата Муцениеце больше года является частью столичного эротического шоу, на котором демонстрирует свою фигуру.

В нем 35-летняя актриса выступает в расшитых купальниках и демонстрирует шикарное тело. Многие пользователи Сети отмечают, что Агата прекрасно выглядит.

«Роскошная просто!»; «Ну просто женщина-кошка!»; «И это мама двоих детей!»; «Не могу налюбоваться!»; «Агата великолепна!»; «Хожу на шоу только ради нее»; «Фигура Агаты — произведение искусства!»; «Она идеальная!» — то и дело восхищаются комментаторы.

Чтобы поддерживать себя в форме, Муцениеце старается вести активный образ жизни. В одно время она совершала пробежки, о чем рассказывала подписчикам.

«Не всегда получается. Но! Я качаю пресс почти каждый день. Бывает что пропускаю, но все-таки это самое стабильное у меня — каждое утро пресс! Если я не успеваю утром, стараюсь это сделать вечером, я делаю 100 раз, можно разбивать: 50 раз утром, 50 — вечером. Бегаю тоже не так часто, как хотелось бы, но раз в неделю точно, в лучшие времена — три раза в неделю. Стараюсь пробежать не меньше 5 километров. Открытием для меня стал отказ от капучино, латте и любого кофе с молоком, даже альтернативным. Как только стала пить черный, стала подсушиваться. Еще я поняла, что чем дольше я не ем с утра, тем меньше я съем за день, плюс это, получается, интервалочка», — делилась Агата.

В последнее время на хрупкую артистку навалилось немало проблем. Агата Муцениеце переживает из-за сына Тимофея, который уже длительное время проживает с отцом Павлом Прилучным и его женой Зепюр Брутян. Агата добилась в суде, чтобы дети остались с ней, но сам наследник решил по-другому.

«Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! — откровенничала Муцениеце еще в октябре прошлого года. — Никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе… Я, честно, не знаю, что делать: ехать с приставами? Но я так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику. Я как мама, никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!

Причина, по которой было подано на алименты, уже мной озвучивалась! Напомню: все, что мы платили когда-то 50 на 50, было прервано! Когда Тима у меня спросил однажды: а что, если я захочу пожить с папой? Я ответила — хочешь, попробуй! Тут же начали звонить юристы, говорить чтоб я подписывала бумаги об официальной смене места жительства сына, я отказалась. Пусть попробует, а потом посмотрим — подумала я. Вдруг ему не понравится? Вдруг он захочет назад? Вдруг что вообще! Но тут было сказано — либо с документами, либо никак! Получилось никак. Я все так же буду ждать дома своего мальчика!».

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